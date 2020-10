Dos detinguts pel robatori de telèfons mòbils en la zona centre d'Alacant

Segons ha informat la comissaria provincial en un comunicat, van tindre coneixement dels fets després de diverses denúncies interposades per les víctimes que, en analitzar-les, van permetre inferir que hi havia dos persones diferents que es dedicaven al robatori de telèfons mòbils en la zona centre d'Alacant. Ni la descripció física ni el modus operandi coincidien.

Així, un utilitzava el mètode de la 'muleta', que consisteix a utilitzar un objecte com un periòdic, propaganda o una carpeta per a ocultar de la vista del propietari l'objecte que es vol sostraure, mentre se li distrau preguntant alguna cosa o fent com que s'ensopeguen, per a fugir després ràpidament del lloc posant alguna excusa.

L'altre recorria a la violència, tant física com verbal, per a poder aconseguir el seu objectiu, amenaçant les seues víctimes per a intimidar-les perquè li donaren el seu telèfon mòbil. Si no feia efecte, agredia les seues víctimes.

Les investigacions van prendre dos vessants molt diferenciades per a poder seguir el rastre de tots dos, recaptant multitud de proves als voltants dels llocs on s'havien comès els delictes i amb declaracions que van anar recopilant.

Els agents van aconseguir identificar als presumptes autors dels fets, per la qual cosa dos dispositius van culminar amb la detenció de tots dos, de 32 i 35 anys, que van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia.