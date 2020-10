Toñi Moreno borra de Instagram todas las fotos con su hija Lola y explica el motivo: "Os pido que la respetéis, es menor"

Desde que la pequeña Lola naciera el pasado 21 de enero, su madre, Toñi Moreno, ha estado compartiendo fotografías junto a ella en sus redes sociales. Sin embargo, ya no volverá a suceder: la presentadora ha borrado las imágenes con su bebé, tal y como ha anunciado este jueves a través de Instagram.

La periodista ha compartido un comunicado en su última publicación y en las stories de su perfil para explicar a sus más de 709.000 seguidores los motivos que la han llevado a tomar esta decisión, ante la que ha pedido "respeto".

"Hoy he decidido borrar todas las fotos que había publicado con mi hija en este muro de Instagram", ha avanzado la comunicadora de 47 años, matizando que en ninguna de esas instantáneas se veía el rostro del bebé.

Moreno ha explicado que "eran fotos bonitas" con las que compartía sus "sentimientos como madre", lo que no es un motivo de peso para que sigan en la red social: "Hoy me he asustado al verla en la portada de una revista con un pixelado tan tenue que se la reconoce".

"A partir de ahora os pediría compañeros que respetarais su imagen porque es una menor. Muchas gracias", ha zanjado la catalana, quien ha recibido una oleada de mensajes de cariño por parte de los usuarios de la plataforma.

Entre los comentarios se localizan las respuestas de personalidades como Paula Echevarría. "Ojalá te den el respeto que pides y mereces amiga", le ha escrito. También le han respondido otros rostros conocidos, como son Itziar Castro, que "alucina"; o Remedios Cervantes: "Directo a la diana amiga, buena decisión".