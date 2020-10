El Ayuntamiento recaudará algo más de 169.000 euros por la tasa de terrazas, 225.000 euros menos de lo previsto

Así lo ha señalado este jueves, en el pleno municipal del mes de octubre, la concejala y presidenta de las Juntas de Distrito, Eva Loza, en respuesta a una pregunta lanzada desde el Grupo Municipal del PP, relativa a la posibilidad de la eliminación de tasas e impuestos este año a la hostelería de la ciudad, dada la situación por el coronavirus.

Como se ha preguntado el concejal 'popular' Pablo Santaolalla, "qué ha hecho la hostelería para que la tengan abandonada, hay verdaderos dramas personales, con negocios en los que los gastos no disminuyen pero los ingresos se han desplomado". "Están criminalizando al sector, cuando no son culpables de lo que ocurre", ha afirmado.

Ha sumado a ello que "no se les pone más que trabas, desde el Gobierno central, con normas que no paran de cambiar; el Gobierno de La Rioja, que no hace nada; y el Ayuntamiento de Logroño, sin exenciones y con unas ayudas para microempresas que no llegan ni al 20 por ciento de quienes deberían llegar".

Para Santaolalla, "si se quiere, se puede" y ha puesto como ejemplos ciudades como Pamplona, Zaragoza o Valladolid. "La hostelería es segura, necesita ayuda", ha concluido.

Loza, por su parte, ha confirmado que "no va a haber ninguna exención" a la hostelería, porque, como ha argumentado, hay que ayudar al que lo necesita, pero para eso, se necesita recaudar, o no se va a poder ayudar a nadie". Ha pedido al edil del PP "no comparara ciudades, porque cada una tiene su presupuesto, y, aquí, el presupuesto está comprometido por el soterramiento".

Ha destacado la concejala el esfuerzo "ímprobo" del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, "que ayer mismo, en Junta de Gobierno local, aprobó la tasa de terrazas", por la que, ha concretado, se van a recaudar 169.061 euros, frente a los 394.000 previstos, "casi 225.000 euros menos".

Un descenso que se debe a los coeficientes de corrección que se han introducido "para ajustarnos a la realidad" y que supone que los hosteleros "van a pagar un 42 por ciento de la tasa que se pagaría en condiciones normales". "Lo que no pueden hacer -ha dicho Loza al PP- es populismo fiscal: no se pueden pedir exenciones y ayudas. La hostelería está atendida y ha sido hasta mimada por todas las administraciones".