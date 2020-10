El PP amplia la querella per les subvencions a empreses vinculades a Francis Puig amb una ajuda d'Agricultura el 2015

Així ho ha anunciat la portaveu adjunta del partit en Les Corts, Eva Ortiz, que ha tret aquest tema en la sessió de control per a preguntar "qui ordena a la Conselleria que es paguen 36.000 euros" a aquesta empresa per una subvenció que s'havia denegat el 2014 en "no tindre justificació", qüestió que està analitzant l'Agencia Antifrau.

Ortiz ha sigut resposta pel conseller d'Hisenda, Vicent Soler, qui ha indicat que li produeixen "gran tendresa política" les seues preguntes perquè el PP porta "anys amb el mateix" i ha al·ludit a trames com la Kitchen que afecta els 'populars'.

Davant aquesta rèplica, la 'popular' ha criticat que Puig no haja "tingut la valentia" de donar ell mateix les explicacions i haja "manat a un conseller que té actituds masclistes amb aquesta diputada des de fa molt de temps". "No m'ha de manar besades des del seu seient ni mirar-me amb tendresa, m'ha de mirar i parlar amb respecte", ha dit.

Posteriorment, ja fora de l'hemicicle, ha explicat davant els mitjans de comunicació que en el marc de la seua tasca d'oposició va demanar l'expedient d'aquesta subvenció a la Conselleria d'Agricultura i en tindre accés a ell ha vist "diverses qüestions" que els servicis jurídics del partit posaran en coneixement de la justícia.

Segons ha indicat, l'empresa Comunicació dels Ports S.A va demanar una subvenció de 36.000 euros destinada a l'"ampliació i modernització de centre de producció" amb càrrec a fons europeus. Se li va requerir documentació relativa, entre altres qüestions, a la justificació per part de l'arquitecte dels arranjaments que s'havien fet però eixa certificació d'obra "mai va arribar a l'expedient" i es va declarar la pèrdua del dret a l'ajuda al febrer de 2014.

"Passat un temps, al juliol del 2015, Ximo Puig ja és president i sorprenentment es modifica la resolució sense aparéixer cap document nou dins d'eixe expedient i un any i mig després s'ordena el pagament al germà del president dels 36.000 euros en qüestió", ha apuntat Eva Ortiz.

CORREUS ELECTRÒNICS

A més, ha agregat, es va interposar un recurs contenciós davant la denegació i "existeixen correus electrònics entre el germà del president i la direcció general d'Agricultura on posa en coneixement que va a retirar-ho" una vegada s'ha cobrat l'ajuda.

"El sorprenent no és que es denegue una subvenció, perquè pot passar per diverses qüestions, el sorprenent és que un mes després que Ximo Puig arriba a ser president s'activa l'expedient, es concedeix la subvenció sense mediar cap document nou en ell i es concedeixen 36.000 euros al germà del president", ha indicat.

La dirigent del PPCV ha assenyalat que posaran en coneixement de la justícia aquest i "altres expedients que estan començant a aparéixer, perquè açò no acaba mai" perquè el seu objectiu és "saber què està passant amb la falta de control de les subvencions" que van a parar a aquestes empreses relacionades amb Francis Puig.

"Jo ni entre ni isc, l'única cosa que fem és posar en coneixement de la justícia aquest expedient", ha insistit Ortiz, que ha agraït al departament que dirigeix Mireia Mollà que li haja donat accés a aquest expedient sense necessitat de recórrer als tribunals.

Per contra, ha lamentat que Antifrau, on hi ha "una denúncia, que no és del PP, sobre aquesta informació" els ha dit que no els va a facilitar l'expedient i per açò els 'populars' recorreran al TSJCV.