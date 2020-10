Igea sobre el CISNS:"Este gobierno siempre ha hecho lo que dice Casado, Verónica Casado, no somos ni héroes ni villanos"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Igea ha defendido que la Junta se rige por criterios científicos en cuanto a la toma de decisiones sobre la pandemia y ha recordado que "siempre" se ha defendido la coordinación para afrontar la expansión de Covid-19 en el conjunto del país. "No somos ni héroes ni villanos", ha señalado.

Igea ha aclarado ante la situación que se vivió ayer en el seno del Consejo Interterritorial que el Gobierno de la Junta "no es un gobierno del PP ni de Ciudadanos" sino que es el "gobierno de todos los ciudadanos de Castilla y León", y ha recordado la petición de la Comunidad de acometer una acción coordinada. "Hacemos nuestro trabajo que es aunar la ciencia y con lo político en una epidemia que esta costando al vida a miles de ciudadanos", ha manifestado.

"Todo lo que ocurre en el país nos afecta, nuestra propuesta es buscar la unidad desde un criterio científico y sacarlo de la guerra política", ha señalado, a lo que ha añadido que "un gobierno de coalición funcione de forma coordinada, sin generar polémicas ni debates entre miembros, debería ser lo previsible aunque no sea lo habitual".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Sanidad, Verónica Casado, e Igea han aclarado que no recibieron llamadas sobre el sentido del voto en el CISNS ni antes ni después de la reunión, tras lo que la consejera ha asegurado que sí se sintió "sorprendida" con la postura de Madrid cuando todos defendieron la importancia de fijar "criterios comunes".

Para Casado lo que falló fue que el Ministerio de Sanidad no fijara un "cierto nivel de flexibilidad" para intentar recoger las propuestas de la autonomías, por lo que ha pedido que se convoque un nuevo Consejo Interterritorial este viernes para analizar de nuevo todas las posturas.

"En mi primera intervención dije que no es un problema de una Comunidad sino de la nación, del Estado, estamos en una pandemia, con un problema de altísima gravedad, tenemos que intentar trabajar todos para aunar posiciones, tengo muy claro única manera de salir de este problema es hacerlo juntos", ha defendido.

Ante esta explicación el vicepresidente de la Junta ha insistido en que no hay que centrarse en la búsqueda de culpable sino de analizar las reflexiones de los ciudadanos que "hoy están atónitos ante la intolerancia de un sitio y de otro y el frentismo de un sitio y de otro", tras lo que ha defendido la celebración de este nuevo Consejo para trasladar a los ciudadanos un mensaje de "tranquilidad y certidumbre".

"No puede ser que en mitad de la tormenta haya sensación de desgobierno, demos certeza y altura de miras, hago un llamamiento a todos, al gobierno de la nación, de las comunidades autónomas y e los partidos políticos, se trata de superar una situación de incertidumbre absoluta", ha defendido.

"ESTUPEFACTA"

Casado ha asegurado que en algún momento de la reunión de ayer estuvo "estupefacta". "A mí me pareció que estaba claro lo que queríamos conseguir, no es una cuestión de partidos, es una cuestión de salud y de vida, debemos ser capaces de reconducir la situación", ha defendido.

En su intervención la consejera de Sanidad ha querido dejar claro que nunca se ha sentido presionada desde el punto de vista político. "Siempre he sentido respeto al criterio sanitario, basado en lo que digan los expertos, no trabajaría en un gobiern que no funcionara así", ha señalado.

Tras esta aclaración el vicepresidente de la Junta ha recordado, en referencia a las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, que la consejera de Sanidad no es la "consejera de Ciudadanos" sino que es una profesional "independiente" a la que le avala un currículum.

LA PROPUESTA

Casado ha argumentado su voto favorable a la propuesta del Ministerio de Sanidad sobre incidencia acumulada en municipios de más de 100.000 habitantes, ocupación de UCIS y tasa de positividad en las PCR. "Desde el inico de la pandemia nuestra reclamación ha sido que hubiera indicadores, criterios y umbrales que nos ayudaran a determinar la gravedad de la situación", ha defendido Casado, quien ha considerado que esa es la línea que el ministro, Salvador Illa, trasladó en el Consejo.

"Difícilmente podíamos estar en desacuerdo con estas medidas cuando son las que aplicamos y proponemos que se apliquen", ha defendido, tras lo que ha considerado que el documento "puede ser mejorable", pese a lo que ha aclarado que el ministro aseguró que el texto aprobado ayer era de "mínimos" y se puede "profundizar" en el mismo si la situación lo requiere.

Así, ha asegurado que el Ministerio no introdujo en el mismo las propuestas trasladadas por el Comité de Expertos de Castilla y León y que ahondaban más en tendencias o criterios como la incidencia acumulada en mayores de 70 años o la presión asistencial en hospitales de referencia, entre otras.

Así, ha informado de que las autonomías trasladaron al Ministerio su "queja" con el fin de conseguir una mayor "flexibilidad" en el documento, no obstante Castilla y León ha considerado que "lo importante es tener niveles de gravedad y a partir de ahí determinar las medidas a poner en marcha".

Por último, Casado insistió en una reunión posterior con la Comunidad de Madrid y con Castilla-La Mancha en la importancia de impulsar un mayor control en el transporte con la garantía del cumplimiento de las medidas como la mascarilla, la distancia y la higiene de manos.

"Tenemos que ser rigurosos en estos espacios, si se tienen que incrementar frecuencias que se haga, pero que se garanticen las medidas", ha concluido.