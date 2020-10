'La que se avecina' estrena 10 nuevos episodios en formato audioserie que ya están disponibles

Los fans de La que se avecina están de enhorabuena, pues uno de sus creadores, Alberto Caballero, ha confirmado que se han estrenado 10 nuevos episodios en Audible, la plataforma de audio de Amazon.

Audible se ha estrenado este jueves en nuestro país con multitud de audiolibros, podcasts, grabaciones educativas e informativas y otros formatos en audio como audioseries, como las nuevas entregas de las que ya dispone La que se avecina.

"Desde ya tenéis 10 capítulos nuevos de La que se avecina en formato audioserie en Audible que se estrena hoy en España", ha informado Alberto Caballero en Twitter, mencionando también el título que le han puesto en inglés con una traducción literal: "The one that comes".

Desde ya tenéis 10 capítulos nuevos de #LQSA (“The one that comes”...) en formato audioserie en Audible, que se estrena hoy en España. Los llamamos “los imposibles”: tramas complicadas de producir por coste. Nos hemos reído bastante grabándolas. Que las disfrutéis. pic.twitter.com/OWgsBHGNaG — Alberto Caballero (@alber_caballero) October 1, 2020

"Los llamados 'los imposibles': tramas complicadas de producir por coste. Nos hemos reído bastante grabándolas. Que las disfrutéis", ha tuiteado. Y, como se puede ver en la información del contenido, estos 10 episodios, que en total duran 4 horas y 13 minutos, cuentan con la participación de los actores originales y son totalmente "independientes de la versión televisiva".

Este contenido se puede comprar por 22,99 euros o bien se puede pagar por una suscripción de 9,99 euros al mes (aunque hay disponible una prueba gratuita de 30 días).