L'Ajuntament de València trasllada a Fiscalia cobraments fraudulents per mitjà d'una web per a fer gestions del padró

L'edil ha oferit una roda de premsa per a donar a conéixer aquest "frau" i la decisió de posar-ho en coneixement del ministeri públic i ha destacat que "l'Ajuntament de València no cobra les gestions del padró municipal" i ha afirmat que aquestes es fan "solament per mitjà de la seua seu electrònica".

"Aquest tràmit electrònic és gratuït", ha insistit, alhora que ha apuntat que si es realitza de manera "presencial, amb cita prèvia, també és gratis". Així mateix, ha exposat que "no hi ha cap empresa, pàgina web o tercer que puga substituir l'Ajuntament en aquest tràmit" que es duu a terme "solament per vies oficials i totalment gratis". "L'Ajuntament no col·labora amb tercers", ha agregat.

Borja Sanjuán ha explicat que el consistori va tindre coneixement d'aquest "frau" després de la telefonada d'una ciutadana que va comunicar que "en intentar realitzar un tràmit del padró de forma electrònica va accedir a una web, en aparença oficial, mitjançant la qual se li demanaven 40 euros per a eixa gestió". L'edil ha precisat que aquesta dona va abonar eixa quantitat i es va quedar sense ella i sense la gestió, la qual "mai es va realitzar".