Broncano muestra a Beret el momento en el que Leiva admitió no conocerle en 'La resistencia': "No sé qué es"

Beret fue el pasado miércoles el nuevo invitado de La resistencia, donde se sentó a responder las preguntas de David Broncano, quien tenía, además, preparadas unas imágenes de la última visita de Leiva al programa de Movistar+. En el vídeo, el cantante aseguraba, entre risas, no saber "qué es Beret".

El presentador le mostró al artista el momento en el que el exvocalista de Pereza admitía, en marzo de 2019, desconocer la identidad del autor de Lo siento. Sin embargo, lo que más dolor le provocó al nuevo invitado fue que Leiva se refirió a él como una cosa y no como un ser humano.

"No es que diga que no sabe quién eres, es que no sabe si eres un concepto filosófico o una empresa", señaló Broncano, que le propuso a Beret mandar un mensaje a Leiva desde el plató en tono amistoso.

"Leiva, que yo sé qué eres. Quién eres y qué eres. Me caes muy bien, tío. Me gusta tu música. No sabía que ibas a soltarme que qué era. Espero verte un día en persona, darte la mano y que veas que soy humano", dijo Beret mirando a cámara antes de recibir los aplausos del público y del propio presentador.