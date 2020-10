Cvirus.- Barceló: "Madrid no està sent solidària i ha d'aplicar les restriccions perquè el virus no coneix fronteres"

Barceló, en una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser arreplegada per Europa Press, ha lamentat sobre aquest tema que "algunes posicions no fan bé a la coordinació que ha d'haver-hi per a poder combatre aquests pandèmia".

En eixe sentit, ha reivindicat el paper exercit pel Consell Interterritorial de Salut durant aquests mesos de pandèmia ja que el virus "no coneix de comunitats autònomes ni de governs" i per açò "sempre" tots els consellers de Sanitat "ens hem regit per criteris epidemiològics i s'ha valorat molt positivament les accions coordinades".

D'aquesta manera, ha destacat que durant aquest temps s'ha demostrat "una solidaritat i un enteniment entre totes les comunitats autònomes que no s'havia donat mai" fins ara perquè estem vivint "moments excepcionals".

Per açò, ha retret "trencar aquest consens que sempre s'ha regit per criteris epidemiològics i de solidaritat entre territoris" ja que, ha defès, "hem d'estar tots contemplant escenaris que es puguen donar en qualsevol moment i està bé marcar aquests criteris".

Barceló, pregunta per si està preocupada per Madrid, ha replicat: "Estem preocupats d'allò que ocorre en cadascuna de les nostres comunitats, però especialment ens preocupa per la mobilitat que existeix en tot el territori nacional, Madrid també trasllada eixa mobilitat a la resta de territori igual que els nostres ciutadans viatgen cap a Madrid".

Per açò, ha mantingut que "no s'entén aquesta posició" de Madrid perquè ha d'assumir que "atés que el virus no coneix fronteres cal ser solidaris i comprendre que quan es registren una sèrie d'indicadors les mesures han d'adoptar-se".

Barceló ha confirmat que en la nit d'aquest mateix dimecres van rebre ja l'orde ministerial amb les restriccions que aquest dijous es detallen en el BOE i ha explicat que no cal que es publique també del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) perquè l'acord estableix que els territoris que "complisquen els criteris tenen un termini per a la seua aplicació".