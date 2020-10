El Ayuntamiento traslada a Fiscalía cobros fraudulentos a través de una web para hacer gestiones del padrón

El edil, que ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer este "fraude" y la decisión de ponerlo en conocimiento del ministerio público, ha destacado que "el Ayuntamiento de Valencia no cobra las gestiones del padrón municipal" y ha afirmado que estas se hacen "solo a través de su sede electrónica".

"Este trámite electrónico es gratuito", ha insistido, a la vez que ha apuntado que si se realiza de manera "presencia, con cita previa, también es gratis". Asimismo, ha expuesto que "no hay ninguna empresa, página web o tercero que pueda sustituir al Ayuntamiento en este trámite" que se lleva a cabo "solo por vías oficiales y totalmente gratis". "El Ayuntamiento no colabora con terceros", ha agregado.

Borja Sanjuán ha explicado que el consistorio tuvo conocimiento de este "fraude" a través de la llamada telefónica de una ciudadana que comunicó que "al intentar realizar un trámite padronal de forma electrónica accedió a una web, en apariencia oficial, mediante la cual se le pedían 40 euros para esa gestión". El edil ha precisado que esta mujer abonó esa cantidad y se quedó sin ella y sin la gestión, que "nunca se realizó".

Igualmente, ha comentado que la administración municipal ha detectado "a lo largo del mes de septiembre", tanto vía telefónica como por correo electrónico y a través del 010, "un aumento de las consultas" sobre el coste de los trámites en el padrón.

Sanjuán ha expuesto que tras la llamada de la ciudadano y teniendo en cuenta ese incremento de consultas, el Ayuntamiento decidió recabar "toda la información" y comunicar estos hechos "a la asesoría jurídica" el consistorio, desde la que se ha tramitado la denuncia presentada ante Fiscalía para que se puedan "tomar las acciones legales" que sean necesarias e iniciar "la investigación penal" necesaria con el fin de "ver si existe algún lícito penal" en las actuaciones de dichas webs.

En la denuncia remitida a Fiscalía, dirigida al fiscal jefe de la Audiencia de Valencia, se aporta la documentación facilitada por la jefa del Servicio de Sociedad de la Información con la nota interior en la que da cuenta de "la presunta actividad delictual producida". Además, se facilita el enlace localizado, se recoge el escrito de la afectada y se indica que existen "otras situaciones idénticas con otros ciudadanos".

El titular de Hacienda, como también se recoge en la denuncia, ha precisado que la web localizada es "gestoclip.com". Así, en el escrito municipal de denuncia se incluye "captura de pantalla de móvil donde se indica 'gracias por confiar en gestoclip.com, una vez realizado el pago".

Borja Sanjuán ha insistido en que si a algún ciudadano se le exige dinero por gestiones del padrón "no se lo exige el Ayuntamiento" y ha subrayado que así no se garantiza que el trámite se haga. Tras ello, ha señalado que no se puede saber cuánta gente ha accedido a una gestión del padrón a través de web de este tipo.

"Tenemos la denuncia de una ciudadana y con esos hechos nos hemos dirigido a la Fiscalía. Es previsible que si hay una persona que ha tramitado a través de esa web" algo con el padrón "haya otros afectados", ha añadido el edil. Ha pedido que si es así, los usuarios se pongan en contacto con los servicios municipales para comunicarlo.

"INTENTAN DAR OFICIALIDAD"

Sanjuán ha aclarado que no se trata de "una empresa que haya usado la web del Ayuntamiento" sino de web que "intentan dar oficialidad y ofrecer servicios que solo ofrece el Ayuntamiento de València". "Generan una falsa apariencia de oficialidad", ha aseverado.

El concejal de Hacienda ha considerado que podría ser que "al calor del aumento de las gestiones telemáticas", especialmente durante el estado de alarma decretado ante la Covid-19 y después, "surjan estos temas".