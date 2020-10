Puig demana aliances de comunitats com Andalusia per a unir forces contra l'infrafinançament

En la sessió de control en Les Corts, el també líder del PSPV ha recalcat al portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, que el Consell no ha renunciat ni renunciarà "mai" a exigir al Govern un finançament just. "Per descomptat, si està en l'espai de l'acord per a superar les barreres que existeixen a Espanya en igualtat de tracte, ací ens podem trobar", li ha garantit.

Cantó ha criticat la seua "renúncia i falta d'energia" a barallar per un tracte just per als valencians des que Pedro Sánchez està en la Moncloa, recordant que tots els partits de les Corts -aleshores sense Vox- es van unir en aquesta reivindicació fa uns anys. "El seu argument no és gens original, és una còpia barata del 'Madrid ens roba' de l'independentisme català", li ha etzibat, la qual cosa veu com una enorme irresponsabilitat.

També ha denunciat l'"engany" de Sánchez després del seu compromís d'asseure les bases d'un nou model de finançament abans de finals d'any, amb el que creu que Puig "es posa del costat del poderós en el seu partit i ha convençut Compromís", segon soci del govern valencià i suport nacional en la investidura.

En impostos ha retret a Puig que parle solament del 'dúmping' de Madrid i no del d'Euskadi o Navarra, destacant que el govern d'Ayuso (PP-Cs) "ha demostrat que baixant-los es pot recaptar més i ha fet que els madrilenys parlen un bilingüisme real, no com 'monchito' Galiana", en referència al regidor de València Carlos Galiana (Compromís), que va simular parlar en anglés amb la mascareta posada en la defensa de la candidatura per a Capital Europea de la Innovació.

"No hi ha territoris roïns a Espanya, hi ha roïns gestors", ha recalcat el nou coordinador de Cs a la Comunitat, per a criticar que Puig rebutge l''efecte capitalitat' de Madrid i s'"oblide" que a la Comunitat Valenciana passa el mateix amb Alacant i Castelló.

INSISTEIX EN L'EFECTE "ASPIRADORA" DE MADRID

En la seua rèplica, el president ha remarcat que solament tracta de "posar en evidència una gran realitat: que Madrid actua com una aspiradora" i ha assegurat que no és un debat identitari. S'ha compromès al fet que continuarà barallant perquè el "problema valencià" estiga en l'agenda espanyola sense donar "cap pas arrere", com farà el dilluns el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, en el CPFF.

Sí ha reconegut que la Comunitat Valenciana necessita "aliances en altres territoris on té presència Ciutadans", com Andalusia, i que tinguen un paper "més actiu" en la defensa del finançament, així com que unes altres "no facen eixe exercici de covardia". També ha defès el suport del Govern als valencians en els últims fons i ha assegurat que algunes comunitats governades pel PP ja "han posat el crit en el cel" per açò.

En clau autonòmica, Puig ha sostingut que li agradaria que hagueren més institucions a Alacant i Castelló i ha promès que seguiran treballant per la cohesió territorial per a "cosir" la Comunitat, així com perquè les localitats de les tres províncies tinguen accés als mateixos diners del fons de cooperació municipal "sense que cap diputació es negue a participar".

"És bo que puguem caminar per la sendera de la igualtat, no es tracta de generar nous conflictes", ha asseverat al líder de Ciutadan, agraint-li el seu tarannà en aquesta línia.