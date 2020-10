Albert Rivera y Gonzalo Miró coinciden en un plató de televisión y el expolítico habla de Malú

La promoción de su libro Ciudadano Libre está llevando a Albert Rivera por varios platós de televisión. El último que ha visitado es el de La hora de la 1, de Televisión Española, donde ha coincidido con Gonzalo Miró, expareja de Malú.

Desde que el exdirigente de Ciudadanos abandonase su cargo político y comenzase su relación con la cantante, no había coincidido con el presentador Gonzalo Miró.

A pesar de que Miró y Rivera no han cruzado ni una sola palabra, el expolítico sí ha hablado de su actual relación con Malú bajo la atenta mirada del presentador.

Este encuentro ha pasado, al parecer, desapercibido para los telespectadores, aunque en ocasiones anteriores, sobre todo en photocalls, Miró ha tenido que enfrentarse a diversas preguntas sobre la relación que mantenía con la cantante. Sobre el embarazo, el colaborador de televisión prefirió no apuntar nada.

El colaborador explicaba en estos encuentros que la relación entre Malú y Rivera no era de su incumbencia: "Ni me va, ni me viene esta película. Son dos personas que no tienen nada que ver conmigo".

Durante su paso por La hora de la 1, Albert Rivera ha realizado algunas declaraciones sobre la situación que atraviesa nuestro país y, también, ha querido aprovechar para pedir que se respete su intimidad.

"Ahora solo pido máxima libertad, un poquito de anonimato, o por lo menos de libertad, más tiempo para los míos y una motivación nueva", explicaba el expolítico. "Me gusta ir a comprar ropa y no tener que darme la vuelta", añadía.

El encuentro ha servido, además, para que Rivera lance un mensaje de amor a su suegra: "Es una artista, una mujer maravillosa, tiene un papel fundamental porque es la abuela de Lucía".