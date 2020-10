Restricciones en Madrid: ¿me puedo mover a otro municipio de la Comunidad?

La resolución con las nuevas medidas que deberán aplicarse en municipios con más de 100.000 habitantes que cumplan con una serie de condiciones sanitarias y epidemiológicas ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las restricciones serán "de obligado cumplimiento" en todas las comunidades y ciudades autónomas que componen el Consejo Interterritorial y tendrán un plazo de 48 horas para aplicarlas "desde que se tenga conocimiento de la concurrencia de las circunstancias previstas", destaca la orden.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad envió a las Comunidades Autónomas la orden el miércoles a las 22.48 horas, por lo que las diez ciudades de la Comunidad de Madrid que reúnen todos los criterios tendrán que comenzar a implementarlas antes de las viernes por la noche.

¿Está permitido el movimiento entre municipios de la región?

Todo parece indicar que las limitaciones de movilidad y restricciones de aforo en determinadas actividades entrarán en vigor este viernes a partir de las 22.48 horas en Madrid capital, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares.

Por tanto, a partir de este viernes se restringe la entrada y salida de personas de estos municipios, salvo para desplazamientos debidamente justificados. ¿Puedes desplazarte entre distintos municipios de la región? ¿Y si el tuyo no es uno de los afectados?

Por un lado, las personas que residan en alguna de las localidades señaladas previamente únicamente podrán desplazarse a otras zonas de la comunidad y regresar a su residencia habitual en determinadas circunstancias:

Cumplir con las obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Acudir a centros o servicios sanitarios.

Asistir a centros educativos, docentes o universitarios. También se incluyen las escuelas de educación infantil.

Volver al lugar de residencia habitual.

Para el cuidado de mayores, menores, personas dependientes o con discapacidad.

Para el desplazamiento a entidades financieras.

Renovar permisos o documentación oficial.

Realizar exámenes o pruebas oficiales.

Por actuaciones urgentes ante órganos públicos, judiciales o notariales.

Por otra causa de fuerza mayor o de análoga naturaleza.

No obstante, la movilidad dentro del mismo municipio para personas residentes sí estará permitida, "siempre respetando las medidas de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades sanitarias competentes".

Si resides en un municipio en el que no se aplican estas restricciones podrás desplazarte a otros que tampoco estén afectados por el confinamiento perimetral, pero no a los que sí tienen limitaciones de movilidad. No obstante, sí será posible circular por carreteras que transcurran o atraviesen estos municipios, "siempre y cuando tenga origen y destino fuera de los mismos".