Giner demana "un 155" per a l'EMT perquè Grezzi "no està capacitat per a dirigir-la"

"Anem a ser molt ferms amb que l'EMT siga intervinguda. S'ha d'aplicar 'un 155' a l'EMT", ha posat l'accent en un comunicat Giner, qui ha criticat a Grezzi i ha assegurat que el designat gerent en funcions, després del cessament de Josep Enric Garcia Alemany anunciat ahir pel regidor, "no té currículum per a poder-la gestionar tampoc i entenem que ha de ser l'interventor, el tresorer, el secretari de l'ajuntament, els alts funcionaris, els qui dirigisquen aquesta empresa".

"Els impostos dels valencians no poden estar tan mal gestionats. Hi ha hagut un frau quatre milions d'euros, una vaga, l'enfrontament dels treballadors i no passa res", ha criticat Giner.

D'altra banda, ha anunciat que el seu grup va a sol·licitar també que "de manera immediata" el consell d'administració de l'EMT "informe al Tribunal de Comptes del cessament del gerent, ja que ha sigut motivat per la comissió d'investigació del frau dels quatre milions".

Al seu juí, el cessament del gerent "arriba un any tard". "Havia d'haver sigut cessat després de l'estafa. Els valencians no mereixen que, tant Grezzi com l'alcalde Ribó, hagen estat defenent l'indefensable i protegint a aquest directiu un any després de l'estafa i a més li pujaren el sou. Cadascú haurà d'assumir la seua responsabilitat política en aquest desastre de l'EMT", ha advertit.