La accidentada conexión de Martínez-Almeida con Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía': "Gracias por su paciencia"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, protagonizó el pasado miércoles una accidentada conexión con el programa Ya es mediodía, donde intervino para hablar sobre las medidas de control contra la segunda ola del coronavirus en la capital española.

El político del Partido Popular se ofreció a responder las preguntas de la presentadora, Sonsoles Ónega, a pesar de estar excediendo el límite de tiempo que se le había dado. El entrevistado avisó sobre la situación, pero animó a la periodista a continuar la entrevista.

Me dicen que usted tiene prisa y yo me he quedado sin tiempo también con alguna pregunta", dijo Ónega, a lo que Martínez-Almeida respondió: "No, haga las preguntas. Sonsoles, si tienes alguna pregunta, adelante".

Sin embargo, el espacio de Mediaset debía hacer una pausa publicitaria. "Me riñen porque me tengo que ir a publicidad, pero si usted me dice 'te espero', yo aguanto. Depende de usted", señaló la presentadora, que recibió una contundente respuesta del alcalde madrileño: "Entonces, esperaré".

De este modo, tras retomar la conexión, Martínez-Almeida opinó sobre la baja asistencia a la convocatoria de tests de antígenos realizada en Vallecas. "Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias por su paciencia y generosidad", le despidió la conductora del magacín.

El político valoró que "es tiempo de estar muy de cara a los ciudadanos". "Y tiempo de acuerdos, acuérdese, que usted ha sido el hombre del consenso. Aunque desde que es portavoz nacional del PP la oposición le ve distinto. Yo le veo igual, ¿eh?", zanjó la presentadora, entre risas, para terminar la entrevista.