Selena Gomez diseña camisetas y sudaderas para llamar a la gente a que vote en las elecciones de EE UU

Hay quienes telefonean uno a uno a sus vecinos para llamar a que la ciudadanía vote, como Meghan Markle; hay quien se hace una sugerente fotografía en bikini y consigue que una enorme cantidad de sus 196 millones de seguidores se anime a ir a las urnas (Kylie Jenner); hay quien utiliza un vídeo en su Instagram, a la manera de lo que han hecho multitud de estrellas hollywoodienses; y luego está el estilo de Selena Gomez.

La cantante de 28 años ha tirado de sus dotes como diseñadora de moda y ha decidido que esa era la mejor forma de animar a cuantos más mejor de sus compatriotas a ir el próximo 3 de noviembre a las depositar el sobre con su candidato en las elecciones en las que se enfrentan el actual mandatario Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden.

La intérprete de éxitos como Wolves, Lose you to love me o Hands to myself se ha aliado con la marca de ropa Dover Street Market para lanzar una serie de sudaderas y camisetas que lleven el emblema bajo el que han aunado fuerzas: "When We All Vote".

Con ese "Cuando todos votamos" (traducido al español) no solo se refieren al hecho en sí de participar en las elecciones y ejercer el derecho al voto, sino también al nombre de la fundación a la que irán a parar todos los ingresos que genere la colección.

La (también) actriz de Texas apoya sin lugar a dudas a When We All Vote, dado que esta organización sin ánimo de lucro no solo lucha por promocionar entre todos los norteamericanos el derecho de sufragio sino que lo hace centrándose en los colectivos más desfavorecidos.

Tal y como explicó Gomez, que está muy implicada en esta carrera electoral (prueba de ello es que recientemente intervino en una serie documental de Netflix sobre la historia electoral estadounidense junto a otras estrellas como Leonardo DiCaprio y John Legend), los artículos se pueden adquirir en la página web de la marca Dover Street Market o en el sitio online de la asociación, pero por tiempo limitado.