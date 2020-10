Puig, disposat a estudiar nous impostos 'verds' però amb coherència i "sense cap maniqueisme"

Perquè tiren endavant els comptes, el també líder del PSPV ha demanat que no hi haja "cap maniqueisme", recordant que hi ha un acord de govern entre els tres partits i que "es pot parlar amb tothom, sempre tenint en compte l'interés dels valencians".

En la sessió de control en Les Corts, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha preguntat a Puig quals seran les línies generals del projecte de pressupostos per a un any que seguirà marcat per la pandèmia i per la crisi, a més de garantir el suport de la coalició com a soci del Botànic: "Si hi ha acord 'botànic', el pressupost es podrà aprovar com des del 2015".

Açò sí, Ferri ha posat l'accent que l'important no és la "foto" dels comptes aprovats a la fi d'any, sinó per a què serviran: "si per als que esperen cita en un centre de salut o els rics que estan guanyant molts diners malgrat la crisi". "És el moment de baixar al concret", ha defès, sense que el Consell es quede "de braços creuats" en matèria de fiscalitat 'verda'.

Entre les mesures que planteja la coalició, a través d'una proposta de reforma tributària, figuren nous trams en l'IRPF para els qui guanyen més de 140.000 i 175.000 euros, crear impostos per als bancs i les grans empreses que tenen desenes de pisos buits o un fons extraordinari per a l'atenció primària gràcies a la recaptació de gravar el consum de begudes ensucrades. Segons els seus càlculs, açò suposaria entre 50 i 100 milions d'euros més per a sanitat i servicis socials.

PODEM DEMANA QUE EL BOTÀNIC NO PERDA EL RUMB

Com a portaveu d'Unides Podem, Naiara Davó ha coincidit que els del 2021 no seran uns pressupostos normals i que el Botànic ha de ser "la millor garantia per a protegir a les majories". "La justícia fiscal és el preu que hem de pagar per una societat justa", ha reivindicat, cridant al fet que el Consell seguisca sent "valent, eixe govern que transmet als poderosos que no hi ha privilegis", i al fet que no "perda el rumb", siga exemple per a la resta d'Espanya i establisca una política d'ingressos més ambiciosa.