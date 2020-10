Pontón (BNG) rechaza "convertir el problema de Madrid en el de todos" y pide "evitar los errores" de marzo

A preguntas de los medios en un desayuno informativo, Pontón ha manifestado su "preocupación" por "cómo se está jugando con la salud de las personas en medio de una pandemia" y ha concluido que el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles confirmó "la incompetencia de los gobiernos de Madrid y central para afrontar la situación tan grave", "convirtiendo un problema en el de todos".

Pontón ha acusado a ambos gobiernos, central y autonómico, de ser "incapaces de ponerse de acuerdo para salvar la vida de las personas". "Lo que estamos viendo es que se están poniendo otro tipo de intereses por encima de la vida de las personas", ha acusado la líder nacionalista, quien ha tildado de "lamentable que el problema de Madrid se convierta en el de todo el Estado".

En este escenario, también ha censurado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y le ha recriminadno que "se ponga a hacer partidismo y del lado del barco a la deriva que es el PP, pilotado por Casado y Ayuso". Galicia votó en contra de las medidas de restricción, al igual que Madrid y otras comunidades del PP y Cataluña.

Frente a ello, la líder del Bloque ha reclamado, como hizo antes del final del estado de alarma, "protocolos claros" para actuar, tanto para los confinamientos como las desescaladas. "Lo que nos causa estupefacción en este debate, es que un problema de Madrid no se puede convertir en un problema de todo el Estado", ha aseverado Pontón, quien ha censurado que el mandatario autonómico "se ponga al servicio de la estrategia del Estado".

"CONSECUENCIAS GRAVÍSIMAS"

Pontón ha advertido de que Madrid se convirtió en una "centrifugadora" en la primera ola de coronavirus y tuvo "consecuencias gravísimas". Así, ha querido mostrar su "empatía" con las personas que viven en Madrid y, por ello, ha pedido que "no se repitan los errores del pasado y se pongan por delante la vida de las personas y no espectáculos lamentables".

En este sentido, ha aseverado su "preocupación" por que no haya un "protocolo claro" y que, por ejemplo, "no haya rastreadores, no se blindasen las residencias, no se planificase el inicio de curso y no se reforzase la sanidad".

"¿Por qué la incapacidad del Gobierno central y madrileño se quiere convertir en el problema de todos y no se atreven a tomar medidas?", se ha preguntado Pontón, quien ha insistido en que "lo importante es la salud" de las personas que viven en Madrid y "evitar que se retpian los errores de la primera vez".

Así, la dirigente nacionalista ha pedido "responsabilidad" a los dirigentes políticos, porque "están jugando con la vida de las personas en medio de una pandemia".

Pontón no ha concretado cuál sería la postura que adoptaría ella en ese consejo interterritorial y ha fijado el debate en que "no se puede convertir" en el "problema de todos" la situación de Madrid. "Y lo que tiene que hacer el Gobierno de Madrid es ser consciente de la situación tan grave", ha aseverado, rechazando las posturas "partidistas", que son "absolutamente inconcebibles".

Además, la líder nacionalista ha rechazado que se actúe con "frivolidad" y ha reclamado que "se ejerzan las competencias con responsabilidad". También ha llamado la atención acerca de que el tipo de transporte, por ejemplo, de Madrid no es el que hay en otras ciudades que puedan tener poblaciones de más de 100.000 habitantes.

Finalmente, Pontón ha concluido que "no es de recibo que no haya un protocolo claro sobre cómo actuar". "Lo rpimero es la vida y la salud de las personas. Eso es lo que vamos a apoyar siempre. Tienen que bajarse de las 'atalayas' madrileñas", ha sentenciado.