Condemnats a presó permanent revisable per assassinar un nadó de dos anys a Elx la mare del xiquet i la seua parella

La sentència, la qual pot ser recorreguda en apel·lació davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, declara la mare del menor i al seu company sentimental autors d'un delicte d'assassinat amb agreujant de parentiu i de maltractaments habituals amb agreujant de traïdoria.

Els fets, declarats provats conforme al veredicte d'un jurat popular, van ocórrer en el domicili familiar, en la ciutat d'Elx, on la parella residia amb el menor.

Segons la sentència, en diferents dies, l'acusat va exercir força física sobre el xiquet, qui no tenia capacitat per a defendre's donada la seua curta edat, "propinant-li tot tipus de palisses i colps" -com galtades o punyades- en diferents parts del cos.

L'acusada, malgrat conéixer aquesta situació, "ho consentia" i no feia res per a evitar-ho. El 13 de setembre del 2018, l'home, malgrat conéixer l'"alta probabilitat que es poguera produir la mort del menor i acceptant-ho", va propinar una nova palissa al xiquet.

En concret, li va donar galtades i punyades i va arribar fins i tot a estampar-ho contra alguna superfície. Així mateix, li va oprimir el coll amb tanta intensitat que li va impedir respirar i li va fer perdre la consciència.

La mare, que estava en la vivenda mentre es produïa l'agressió, "ho va consentir, no fent res per a protegir al menor i impedir-ho", agrega la resolució de l'Audiència.

Els processats, en adonar-se de la gravetat de l'estat del xiquet, ho van traslladar a l'Hospital del Baix Vinalopó, on va morir el 17 de setembre. L'autòpsia va determinar que la causa principal de la defunció va ser una encefalopatia anòxica per escanyament.

Els metges van poder constatar a més les diferents lesions que presentava el cos del xiquet, com hematomes, eritemes o fractures, a causa dels maltractaments que patia de forma habitual.

La magistrada que va dirigir aquest juí amb jurat el passat mes de setembre imposa a tots dos acusats -a ell com a autor directe i a ella com a autora per omissió- presó permanent revisable pel delicte d'assassinat i tres anys de presó pel delicte de maltractaments habituals.

Així mateix, els condemna a indemnitzar conjuntament i solidàriament amb 150.000 euros al pare biològic del xiquet i amb 70.000 a l'àvia paterna, en concepte de danys morals. També hauran de pagar prop de 7.000 euros a la Conselleria de Sanitat per l'atenció mèdica prestada al menor.