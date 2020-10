Hernández de Cos cree que hay "margen" para nuevas fusiones bancarias, pero dependen de que se perciban como "efectivas"

20M EP

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha considerado que existe "margen" para que se produzcan nuevas fusiones bancarias tanto a nivel europeo como nacional que supongan "mayor eficiencia" y, al mismo tiempo, "no comprometan la competencia" y garanticen la estabilidad financiera. No obstante, ha subrayado que el hecho de que "se vayan a producir o no" depende de que las entidades las perciban como "efectivas".