Llancen una web per a enviar a domicili la mocadorà del Dia dels Enamorats valencians

Amb un repartiment en l'àmbit nacional -que disposarà d'unitats limitades i tindrà com a límit de comanda per a garantir l'arribada el 6 d'octubre- els qui accedisquen al 'site' podran escollir entre quatre tipus diferents de safates i una àmplia varietat de mocadors.

D'aquesta manera, "en temps de Covid, aquelles persones que no puguen desplaçar-se per motius de salut o perquè prefereixen no posar-se en risc podran rebre en els seus domicilis aquest tradicional producte artesà, que es conservarà en perfecte estat, independentment de quan ho sol·liciten, a causa de l'alta durabilitat natural pròpia del massapà", expliquen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

Miguel Ángel Sepúlveda porta prop de 20 anys formant part del teixit empresarial valencià, encapçalant projectes molt diversos i centrat hui dia en la millora de la gestió i digitalització d'empreses tradicionals així com en l'expansió de negocis mitjançant franquícies.

El seu últim projecte fins ara ho havien constituït la franquícia de centres OMG! Oh My Game, on els aficionats als esports electrònics i els videojocs podien reunir-se per a jugar en grup o comentar les competicions mentre gaudien en el mateix local d'una oferta gastronòmica variada.

Fa dos anys va decidir prendre posar-se al capdavant de la Pastisseria Llopis d'Alzira (València), un negoci amb més de 30 anys d'història, reconegut Centre d'Artesania i integrat tant en el Gremi de Mestres Confiters com en la Federació Gremial de Forn de Pa i Pastisseria.