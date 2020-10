Cvirus.- Puig xifra en més de 1.000 milions la 'factura' contra la pandèmia: "La situació està hui millor que ahir"

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmat aquest dijous que el Govern valencià ha destinat més de 1.000 milions en la lluita contra la pandèmia de Covid-19 i ha assenyalat que la situació en aquest territori està hui "millor que ahir".

"Portem una setmana liderant les dades de baixa incidència, alguna cosa es farà bé", ha indicat Puig en la sessió de control al president en resposta a la portaveu del PP, Isabel Bonig, que ha preguntat quines mesures pensa prendre el Consell per a millorar la situació política, econòmica i sanitària, ja que "si no es prenen mesures urgents, la situació demà serà pitjor que hui".

El president ha respost que eixa afirmació, "senzillament, és falsa" perquè la situació "no està pitjor", sinó que la Comunitat Valenciana té 105 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, "molts menys que la seua comunitat de referència", ha dit a Bonig.

Per açò, ha indicat que s'han destinat fins ara tots els recursos possibles i s'està "lluitant en tots els àmbits" però sobretot en el sanitari perquè "sense superar la pandèmia no hi haurà solució a les altres crisis".

Així mateix, ha aprofitat per a celebrar que Bèlgica haja obert les portes a la relació turística amb la Comunitat Valenciana sense necessitat de quarantena i també s'ha referit a l'anunciat Bo Viatge, que estarà en marxa a partir del 20 d'octubre.

FOLI EN BLANC

Per la seua banda, Bonig ha tornat a estendre la mà a Puig i li ha mostrat un foli en blanc, que li ha oferit per a "omplir-ho junts" perquè cal passar a l'execució dels acords, ha dit, més enllà dels "ximoanuncis" i "ximodeliris" .

"Està disposat o no a comptar amb el PP? Creu que per força ho vaig a aconseguir? No em canse", ha manifestat, per a agregar que no es resisteix a veure "com aquesta comunitat va pel precipici sense fer absolutament res".

Per açò ha anunciat que dilluns que ve, 5 d'octubre, un grup de diputats amb l'ex-vicepresident del Consell José Císcar al capdavant estarà a les 11.00 hores en la Sala Vinatea de Les Corts esperant la resta per a posar-se a treballar: "Si de veres pensen en els cinc milions de valencians no em cap el menor dubte que acudiran tots vostés".

Puig ha indicat sobre aquest tema que sempre té oberta la porta al diàleg perquè "totes les mans són necessàries, la seua i del seu grup també", però ha qüestionat eixa "performance" que planteja al seu juí el PP perquè "amb 19 diputats no es pot marcar l'agenda de la cambra".