Puig cifra en más de 1.000 millones la 'factura' contra la pandemia: "La situación está hoy mejor que ayer"

VALÈNCIA, 1 (EUROPA PRESS

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este jueves que el gobierno valenciano ha destinado más de 1.000 millones en la lucha contra la pandemia de Covid-19 y ha señalado que la situación en este territorio está hoy "mejor que ayer".

"Llevamos una semana liderando los datos de baja incidencia, algo se hará bien", ha indicado Puig en la sesión de control al 'president' en respuesta a la portavoz del PP, Isabel Bonig, que ha preguntado qué medidas piensa tomar el Consell para mejorar la situación política, económica y sanitaria, ya que "si no se toman medidas urgentes, la situación mañana será peor que hoy".

El presidente ha respondido que esa afirmación, "sencillamente, es falsa" porque la situación "no está peor", sino que la Comunitat Valenciana tiene 105 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, "muchos menos que su comunidad de referencia", ha dicho a Bonig.

Por ello, ha indicado que se han destinado hasta ahora todos los recursos posibles y se está "luchando en todos los ámbitos" pero sobre todo en el sanitario porque "sin superar la pandemia no habrá solución a las otras crisis".

Asimismo, ha aprovechado para celebrar que Bélgica haya abierto las puertas a la relación turística con la Comunitat Valenciana sin necesidad de cuarentena y también se ha referido al anunciado Bono Viatge, que estará en marcha a partir del 20 de octubre.

FOLIO EN BLANCO

Por su parte, Bonig ha vuelto a tender la mano a Puig y le ha mostrado un folio en blanco, que le ha ofrecido para "rellenarlo juntos" porque hay que pasar a la ejecución de los acuerdos, ha dicho, más allá de los "ximoanuncios" y "ximodelirios" .

"¿Está dispuesto o no a contar con el PP? ¿Cree que a la fuerza lo voy a conseguir? No me canso", ha manifestado, para agregar que no se resiste a ver "cómo esta comunidad va por el precipicio sin hacer absolutamente nada".

Por ello ha anunciado que el próximo lunes, 5 de octubre, un grupo de diputados capitaneados por el exvicepresidente del Consell José Císcar estará a las 11.00 horas en la Sala Vinatea de Les Corts esperando al resto para ponerse a trabajar: "Si de verdad piensan en los cinco millones de valencianos no me cabe la menor duda de que acudirán todos ustedes".

Puig ha indicado al respecto que siempre tiene abierta la puerta al diálogo porque "todas las manos son necesarias, la suya y de su grupo también", pero ha cuestionado esa "performance" que plantea a su juicio el PP porque "con 19 diputados no se puede marcar la agenda de la cámara".