La Universidad de Navarra pide voluntarios para "el mayor estudio mundial" sobre el impacto físico y mental del Covid-19

20M EP

La Universidad de Navarra solicita voluntarios para participar a través de un cuestionario on line en "el mayor estudio mundial" sobre el impacto físico y mental de la pandemia de Covid-19. Se trata del proyecto 'COH-FIT (Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times)', en el que colaboran cerca de 200 investigadores internacionales y que aspira a recopilar información de más de 100.000 personas en seis continentes.