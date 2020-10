Un detingut a Elx per estafar 253.000€ a la seua parella: va simular malalties i la mort de sa mare

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, la víctima i el detingut es van conéixer fa dos anys en una popular aplicació de contactes. L'arrestat, que prèviament havia estudiat el perfil de la seua víctima, es va presentar amb un nom, un treball i un domicili ficticis.

La víctima, aliena a la falsedat de la informació, va iniciar amb ell una relació d'amistat. A poc a poc, el detingut, de 42 anys, li va fer creure que estava enamorat d'ell, i van començar una relació sentimental.

Prompte, va començar a demanar-li grans quantitats de diners amb tot tipus d'excuses: li va explicar que tenia una germana a la qual anaven a embargar la seua vivenda, aconseguint que el perjudicat li prestara 50.000 euros; posteriorment li va animar a invertir en accions d'un popular club de futbol anglés en el qual suposadament l'impostor anava a començar a treballar, arribant a invertir la víctima 18.000 euros.

També va contractar un viatge que farien junts a Tailàndia, que mai van fer i del qual, segons l'arrestat, l'agència de viatges s'havia quedat els diners; entre una altra infinitat d'insòlits contratemps.

Finalment, va fingir una greu malaltia de sa mare, per a el costós tractament de la qual en una prestigiosa clínica, la víctima va arribar a prestar-li 170.000 euros, i posteriorment, altres 5.000 per al sepeli, ja que va arribar a enganyar-li amb la falsa mort de sa mare.

En un moment donat, la víctima va sospitar que alguna cosa estranya estava passant i va esbrinar que el seu nóvio no era la persona que deia ser. Va començar a reclamar-li els més de 250.000 euros que li havia prestat fins aleshores, sense èxit. Fa a penes una setmana, es va decidir a formalitzar una denúncia davant la Guàrdia Civil. L'Equip de Policia Judicial de Santa Pola va iniciar una investigació i va localitzar l'autor.

La immediatesa de l'actuació ha impedit la fugida de l'autor, que es disposava abandonar el país. Es tracta d'un home de 42 anys, de nacionalitat uruguaiana, que va ser detingut el passat 29 de setembre en un domicili d'Elx. Se li imputa un delicte d'estafa. Ha sigut posat a la disposició de l'autoritat judicial.

En el registre domiciliari, els agents han trobat nombrosos objectes de tecnologia mòbil, joies i altres utensilis d'ús personal, de gamma alta i elevat valor econòmic que el delinqüent adquiria amb els diners obtinguts de la seua activitat delictiva. Han sigut intervinguts i posats a la disposició del Jutjat que porta la causa.

La investigació continua oberta, ja que la Guàrdia Civil sospita que hi haja més víctimes. Per aquest motiu, ha realitzat una crida a denunciar a totes les persones que hagen pogut patir una estafa similar.

UNA ALTRA ESTAFA

I hi ha una segona estafa. En aquesta ocasió, l'arrestat també va abusar de la confiança depositada en ell, ja que robava presumptament a les seues víctimes aprofitant que compartien vestuari en l'empresa per a la qual treballaven.

Normalment es feia amb xicotetes quantitats de diners en efectiu que els seus companys guardaven en les seues borses i motxilles, les quals registrava durant els períodes de descans al llarg la jornada laboral, aprofitant un descuit dels seus propietaris. No obstant açò, açò no era tot, ja que sense que ells pogueren adonar-se, anotava cautelosament les dades personals extretes dels documents d'identitat i de les targetes de crèdit, i posteriorment, per internet, realitzava apostes esportives, aportant per al pagament els comptes dels perjudicats.

Els seus companys van sospitar que el lladre havia de ser un d'ells. Després de posar en coneixement dels supervisors el que podia estar passant, la pròpia empresa va iniciar accions legals, deixant clar als seus empleats que no anaven a consentir aquest tipus de conductes.

Immediatament es van posar en contacte amb la Guàrdia Civil, en una estreta col·laboració clau de l'èxit d'aquesta investigació, duta a terme pel Lloc de Santa Pola. Després d'un exhaustiu estudi dels moviments efectuats, es van localitzar proves inexcusables de la seua autoria.

Els agents van intervenir un bloc de notes, en el qual l'autor registrava les dades de les seues víctimes, i que portava sempre damunt.El detingut és un home de 23 anys, de nacionalitat espanyola, al qui se li imputen nou delictes de furt, cinc delictes d'estafa i un delicte contra l'honor.

S'han localitzat nou perjudicats. La Guàrdia Civil de Santa Pola continua investigant la seua possible vinculació amb diversos delictes similars comesos aquest estiu per la mateixa zona. L'autor ha sigut posat a la disposició del jutjat i en l'actualitat es troba en llibertat amb càrrecs.