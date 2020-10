Leticia Sabater se hace un nuevo retoque estético para rejuvenecer su mirada

Leticia Sabater está dispuesta a plantarle cara al paso de los años. Para ello, la ganadora de La casa fuerte ha pasado de nuevo por el quirófano, esta vez para someterse a un retoque estético que tiene que ver con su mirada.

Según informa FórmulaTV, la televisiva se ha sometido a una blefaroplastia o cirugía de párpados, que es una intervención estética de carácter no invasivo que corrige las bolsas de los ojos y el exceso de piel.

De esta forma, Sabater busca rejuvenecer la mirada y combatir el paso de los años y la mella que inevitablemente hace en nosotros.

Además, la presentadora también ha aprovechado para realizarse un tratamiento que elimina las manchas de la piel.

"Hola chicos y chicas para todos los que tenéis manchitas de sol, o manchitas por la edad, o os queréis quitar tatuajes que ya no os gustan, o quitaros Micropigmentacion mal hecha, que sepáis que tenéis el láser picosur en la Clinica MenorcA que lo quita todo absolutamente, es maravilloso no te queda ni una mancha pero ni una y encima no duele,!!! Muy muy recomendable sin duda!!!", reconoce Sabater en sus redes.

Hace unos días, la intérprete de La salchipapa publicaba en Instagram el lugar en que se había realizado un blanqueamiento y donde posteriormente se pondría carillas en los dientes.