Fanjul denuncia los "ataques" del Gobierno a Ayuso para lograr "con estrategias políticas" lo que no tuvo en las urnas

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Fanjul ha denunciado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "lleva semanas e incluso meses recibiendo ataques por parte del gobierno".

"Es una estrategia política perfectamente clara, y la llevamos viendo antes del propio confinamiento y del estado de alarma, que obedece a una decisión política donde el Partido Socialista, lo que no ha conseguido a través de la urnas, lo intenta conseguir ahora a través de estrategias políticas, situando al ministro Illa de cara a unas elecciones catalanas que van a ser inminentes", ha criticado.

Preguntada sobre si Díaz Ayuso cumplirá los requerimientos del Ministerio de Sanidad, la diputada popular ha considerado que "debería haber un consenso y se debería priorizar lo que son las vidas humanas atendiendo a las necesidades". Tras reconocer que, "evidentemente estamos en un problema bastante grave, tenemos una pandemia y estamos hablando de muchos fallecidos y muchas vidas rotas", ha insistido en la necesidad de "tratar de poner todas las medidas bajo un consenso, y no por decisiones políticas".

En su opinión, "deberíamos haber aprendido de lo que se nos vino encima a principios de año y parece que no lo conseguimos", porque "después del verano hemos visto rebrotes y decisiones que son más políticas que honestas".

"No solo en la Comunidad de Madrid, sino que en el País Vasco lo que vimos es que se celebraron unas elecciones por puro interés, cuando teníamos los hospitales como los teníamos, por lo que estamos hablando de decisiones políticas totalmente interesadas", ha dicho.

En ese sentido, ha indicado que al PP no le vale que "se focalice en Madrid y que se haya puesto la diana en Ayuso". "Se hablaba hace unas semanas de que Ayuso había confinado por razones ideológicas y clasistas, pero yo no creo que Ayuso se levante todas las mañanas diciendo vamos a confinar estos municipios porque son de izquierdas y no nos votan", ha afirmado, para asegurar que "eso nadie se lo cree, pero hemos visto a más de un dirigente socialista y miembros del gobierno comprar ese argumento".

PRESUPUESTOS

Por otro lado, sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y la posibilidad de que el PP apoye en gran pacto presupuestario, ha dicho que "el contorsionismo de este Gobierno es bastante conocido" y ha dicho observar un "ejercicio de prostitución en toda regla" y "no se está respetando nada, ni la decencia democrática".

"Lo vemos en varias cosas, lo primero su voluntad de negociar con Bildu un acercamiento de presos a través de la aprobación de los presupuestos, cuando Pedro Sánchez hasta en cinco ocasiones afirmó que jamás negociaría con esa formación política", ha censurado.

Así mismo, ha acusado a Sánchez de "convertir la modificación de la política penitenciaria en una prioridad, es decir el acercamiento de los presos etarras con delitos de sangre" y ha recordado que el presidente español "se lamenta por el suicido de un etarra en la tribuna del Senado y la previsión es también empezar a tramitar indultos para los políticos catalanes". Según ha dicho, el PP "no se puede sumar a una estrategia que tiene estos ejes principales".

REY

Por otro lado, Beatri Fanjul ha considerado un "escándalo" los "ataques por parte del Gobierno a la Jefatura del Estado de los que llevamos semanas siendo testigos". Según ha afirmado, el "veto" a su presencia en Cataluña en la entrega de los despachos a los nuevos jueces es "solo la punta del iceberg". "Se escudaban primero en no poder garantizar su seguridad, pero acudía el ministro de Justicia, que debe ser inmune, y luego se argumentaba no querer tensionar o crispar a los independentistas, todo ello lamentable", ha afirmado.

Fanjul ha remarcado que esos "ataques" a la Jefatura del Estado "no solo los protagonizan los ministros de Podemos", sino que "los está protagonizando el Gobierno de España", porque para ella, "no es que haya ministros socialistas o ministros de Podemos, hay ministros del Gobierno español y si un ministro carga contra el jefe del Estado en una entrevista y el presidente del Gobierno permanece callado, es porque quiere y porque lo permite".

La diputada popular ha afirmado que el Ejecutivo español "tiene claro cuál es su estrategia: ha comprado el discurso de Podemos para tratar de tapar toda la corrupción y los problemas que le abordan".

Preguntada sobre las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, afirmando que "a Felipe VI lo votamos los españoles, a Garzón y a Iglesias no", Fanjul lo ha interpretado por "las mentiras del propio presidente del Gobierno que durante muchísimo tiempo decía que no tenía nada que hablar ni con Bildu, ni con Podemos, sino que buscaba una mayoría al poder". "Yo aludiría a ese engaño que protagonizó el presidente del Gobierno a la hora de sacar un rédito electoral", ha añadido.

'CASO KITCHEN'

Por último, en referencia a la aprobación este jueves en el Congreso de una una comisión de investigación sobre el 'caso Kitchen' que busca esclarecer el supuesto uso de medios de Interior para tratar de obstruir la acción de la Justicia en los casos de corrupción del PP, Fanjul ha considerado "bien que se investiguen todos los casos de corrupción, y más en la política que tenemos que tener ejemplaridad".

No obstante, ha advertido de que "no vale esa doble vara de medir, y si se nos investiga a nosotros también se tiene que investigar al resto de las fuerzas políticas", por lo que ha pedido "igualdad de condiciones absolutamente para todos"