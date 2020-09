Dos preguntas de arte y música dejan a Los dispersos sin el bote de '¡Boom!', que ya roza los dos millones de euros

Los dispersos se quedaron a dos preguntas de llevarse el bote de ¡Boom! este miércoles, que ya roza los dos millones de euros de premio (1.800.000 €), pero una vez más, se fueron a casa sin él.

Eso sí, los campeones ya han logrado acumular 952.000 euros en sus 197 participaciones en el programa de Antena 3. Los Mammuts fue el equipo derrotado, que dejó sin participar en la bomba final a Victoria.

Óscar, Miguel Ángel y Manolo, que como portavoz del equipo fue el encargado de ir respondiendo las preguntas que les formuló Juanra Bonet en la ronda final del concurso: "Venga, que tienes la flor", le dijo el presentador.

El primer fallo lo cometieron en la pregunta número 6: "¿Qué disco de 1993 fue el último álbum de estudio que publicaron The Kinks?", quiso saber el presentador. Mientras que Óscar reconoció que "no lo sé", Miguel Ángel le sugirió a Manolo que contestara "Grandes éxitos", pero no fue correcta.

Los tres fueron acertando preguntas hasta que llegaron a la número 11: "¿Qué artista diseñó el icónico letrero de Welcome to fabulous Las Vegas?", preguntó Bonet. Manolo dudó y contestó "Robert Venturi", pero falló.

La pregunta 13 fue de geografía, y también se les atragantó: "¿Qué dos países de América del Sur atraviesa el río Orinoco?". Tanto Óscar como Miguel Ángel le dijeron a Manolo que contestara "Venezuela y Brasil", pero se equivocaron.

Los dispersos fallan, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

A falta de 10 segundos retrocedieron a la 13 para contestar: "Creo que el Orinoco pasa por Venezuela y Colombia", acertando. Óscar le dijo que "la 11 es Milton Glaser", fue no fue la respuesta correcta y la bomba estalló, quedándose son el bote.

La respuesta correcta era "Betty Willis" y Bonet comentó que "vamos a ver la última, el último álbum de estudio que publicaron The Kinks fue Phobia, pero me ha encantado la respuesta de Grandes éxitos".