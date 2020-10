Nula o casi nula. Así es la presencia, pese a que estamos inmersos en una pandemia mundial, de las enfermeras en los centros educativos públicos españoles. La lucha de estas profesionales viene desde hace años, pero este, aseguran, es todavía más urgente, ya que a la atención de los alumnos con algunas patologías se suma la circulación de un virus que podría hacer de los colegios e institutos un foco importantísimo de contagio si no se para a tiempo.

"Llevamos muchos años luchando por que se implante la figura de la enfermera escolar en el ámbito educativo. Desde luego, con el coronavirus más que nunca, porque solo el tomar la temperatura y ver si el niño está bien o no es una decisión que la tienen que tomar ellos y no cargar de esta responsabilidad a los docentes, que en ningún caso les corresponde", reivindica Leticia Cardenal, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA). El motivo no es que los padres estén más o menos tranquilos al llevar a sus hijos al colegio, sino que reciban la educación adecuada y por parte del personal adecuado: "Una enfermera escolar hace muchas cosas, desde charlas nutricionales hasta educación para la salud", añade.

Tenemos que hacer de enfermeros sin tener los conocimientos ni el tiempo

El principal motivo a la hora de implantar esta figura no es que los padres estén "más o menos tranquilos", sino "que sus hijos reciban la educación adecuada y por parte del personal adecuado", añade Cardenal. Y es que, "la escuela es un sitio donde se concibe la educación, y la educación ha cambiado: ahora hay menos tiempo para educar en materias curriculares y más para hacerlo a nivel sanitario", afirma Jorge Dimas, jefe de estudios, profesor de apoyo y coordinador Covid en el CEIP Leopoldo Alas de Ciudad Lineal (Madrid). "Nosotros al final no somos sanitarios y las pautas que damos las marca un protocolo; pero las damos porque vienen en el libro, no porque las sepamos", añade.

Dimas también se queja de que los protocolos han cambiado, "hasta tres veces", desde el inicio de curso, lo que "aturulla bastante" a los docentes, que tampoco han recibido una amplia formación: "Hemos tenido una formación online que ha sido bastante escasa y era a nivel general, pero la casuística es tan grande que no abarca todos los casos". De acuerdo con él está Sergio Mayor, maestro del colegio Infanta Catalina de Alcalá de Henares, en el que no cuentan tampoco con enfermera en plantilla. Él es profesor de inglés, además de tutor de una clase de 3.º de ESO: "Tenemos que hacer de enfermeros sin tener los conocimientos ni el tiempo necesario para hacerlo bien".

Los coordinadores Covid no podemos tomar decisiones a la hora de confinar

un aula o a unos niños

Este es el verdadero problema, "si no hay enfermera nadie puede hacer las labores de una enfermera". Lo explica muy bien Borja Melero, porque "un profesor no debería parar la clase para atender una urgencia; no tiene los conocimientos necesarios y tiene que impartir sus materias". Él trabaja como enfermera escolar en el IES Europa de Rivas-Vaciamadrid desde hace 4 años. Este curso también es coordinador Covid. "Mis funciones han cambiado, pero porque se han multiplicado. El día no me da para todo", lamenta.

En su instituto ha habido "positivos, sospechosos, casos a espera de PCR... Y los coordinadores Covid no podemos tomar decisiones a la hora de confinar un aula o a unos niños. Tenemos que enviar un informe a Salud Pública y es la que decide. El problema es que, en la Comunidad de Madrid, Salud Pública está tardando incluso más de diez días en responder a esos correos", dice desesperado. Y, ¿qué pasa durante ese tiempo? "Cuando han pasado 10 días o se han infectado todos o se ha acabado el confinamiento que tenían que hacer… y al final todos los protocolos, que son muy seguros en los centros escolares, se vienen abajo porque falla un pilar que debería ser inmediato", reivindica el enfermero del centro de Rivas.

Es una chapuza todo lo que rodea la vuelta al colegio; un pisoteo del derecho

a la educación pública

A esta queja se suman padres que, como Teresa (madre de dos hijos y miembro de la asociación Escuelas de Calor de Andalucía) llevaban meses viendo que la vuelta al cole no era segura. Ella afirma en una conversación telefónica que que "es una chapuza todo lo que rodea la vuelta al colegio" y "un pisoteo del derecho a la educación pública" porque "las normas se limitan a que haya botes de gel, que los niños lleven el suyo propio y lleven mascarilla". Además de la enfermera, "que podría discriminar más fácilmente un positivo del que no lo es", también es necesaria una "buena ventilación, que la ratio de las aulas baje y más profesores".

Andalucía

En la comunidad andaluza, informan desde Satse Andalucía, no hay enfermeras presenciales en casi ningún centro público, salvo en algunos casos excepcionales o en colegios privados o concertados. Lo único que han conseguido desde el sindicato es "la puesta en marcha de la denominada 'enfermera referente Covid, que asesora desde los centros de salud a los colegios pero por teléfono" y que, para ello, "se contraten a 400 enfermeras que sustituyan a las que van a dedicarse en exclusiva a las funciones de referente Covid en los colegios". Estas profesionales sanitarias están divididas por:

8 referentes provinciales (1 por provincia).

34 referentes de Distrito Sanitario.

358 enfermeras de centros de salud con dedicación exclusiva a referente Covid.

Comunidad de Madrid

La madrileña es de las pocas autonomías en las que algunos (un 20%) de sus colegios públicos cuentan con enfermera escolar entre su plantilla, pero no es suficiente. Los centros que la tienen son mayoritariamente aquellos que también cuentan con alumnos con patologías como epilepsia, diabetes, alergias alimenticias o movilidad reducida. "En la actualidad en Madrid hay alrededor de 1.800 centros escolares públicos. De ellos, solo unos 400 disponen de enfermera escolar", confirman desde Satse, que también informa que "el gobierno regional dijo que se iban a contratar a 150 enfermeras más (con lo que no se llegaría ni a un tercio de los colegios públicos existentes)", pero llegan a cuentagotas.

Comunidad Valenciana

La situación actual allí es dispar, ya que la contratación de la enfermera escolar en esta comunidad depende de los propios ayuntamientos. Algunos de los municipios que sí tienen contratado personal sanitario para sus centros son Nules, Benicassim, Onda y Segorbe (en Castellón) o el de Tabernes de Valldigna (Valencia). También se están planteando su implantación en Burriana, Vall d´Uixó, Almassora, Moncofa, Xilxes y Almenara (todos en la provincia de Castellón). Y es que "por la Ley del Niño y Adolescente de la Comunidad Valenciana solo tienen enfermera los centros públicos de Educación Especial de la Comunidad, pero los colegios e institutos públicos no", informan desde Satse Comunitat Valenciana.

Cataluña



"En los colegios públicos de Cataluña no existe la figura de la enfermera escolar. Los centros tienen que llamar al CAP (centro de Atención Primaria) para pedir información y que les asesoren. Lo que nosotros reclamamos es que haya una enfermera adscrita tanto al CAP como al colegio" para que atienda a los alumnos y pueda realizar el seguimiento de los mismos. Así lo reclaman desde Satse Catalunya, sindicato que considera ahora "más necesaria que nunca, con el 100% del alumnado" la figura de la enfermera escolar. También piden la "creación de un equipo Covid-19 en el que se incluya a una enfermera", no solo a distintos miembros de la comunidad educativa, ya que "por conocimientos, competencia y cualificación, garantiza la mejor respuesta a las necesidades asistenciales y de prevención y promoción de la salud que existen en todos lcentros".

Otras comunidades

La situación no está mucho mejor en otras comunidades autónomas de nuestro país, aunque sí que Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y el País Vasco ya cuentan con enfermeras en algunos colegios, pero es cierto que la cifra sigue siendo muy baja. En Galicia o Cantabria apenas existe esta figura profesional; y Canarias comenzó un proyecto piloto, pionero en España, para su implantación en los centros que todavía está en fases iniciales.