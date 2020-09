Cvirus.- Un total de 444.710 treballadors han estat en ERTO a la Comunitat Valenciana des de l'inici de la pandèmia

Així mateix, un total de 262.723 s'han vist desafectats per l'expedient, i han tornat al seu lloc de treball, segons dades que ha facilitat la Conselleria d'Economia.

D'altra banda, s'han produït 158 ERTO de rebrot, els quals han afectat 1.277 treballadors.

Per sectors, el més afectat continua sent el dels servicis, amb 56.637 expedients que afecten 294.253 treballadors. Per darrere, la indústria (6.243 ERTO amb 129.791 afectats), la construcció (3.838 expedients, 19.254 treballadors) i l'agricultura (303 ERTO, 1.412 afectats).

Pel que fa a la tipologia dels expedients, 58.991 han sigut per motius de força major, i altres 8.030 per altres causes. A més, 59.649 eren de suspensió (342.637 treballadors afectats); 4.276, de suspensió i reducció (79.576 persones); 2.863, de reducció (19.947 afectats); 224, d'extinció (2.351 empleats); set, de suspensió i extinció (186 treballadors) i dos més de reducció i extinció, que han afectat 13 persones.

Per grandària de les empreses, l'àmplia majoria (59.447) comptaven amb entre un i deu treballadors; 6.600 tenien entre 11 i 50; 876 tenien entre 51 i 250 persones; en 88 d'elles treballaven entre 251 i 500 persones i 10 tenien més de 500 persones.