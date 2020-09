Coronavirus.-Podemos dice que hace 20 días avisó que era "ilógico" mantener Cabalgata y el espectáculo navideño

"Hemos llegado a la conclusión de que el equipo de gobierno vive en una realidad paralela, en su propio mundo", señaló por entonces Pedrajas, mientras que el edil Juan Alcántara ha apostillado en una nota que "hoy se han dado de bruces con la realidad".

En palabras del concejal, "el cogobierno bicéfalo de la ciudad estaba actuando como si no pasara nada en el mundo", a la vez que Pedrajas ya puso como ejemplo algo que "hoy salta de manera previsible para todos, menos para el cogobierno local: la inversión en el alumbrado navideño y en la Cabalgata de Reyes", que, a juicio de Podemos, "ya se intuía que no se podrán llevar a cabo, porque no se pueden producir aglomeraciones de público".

Dicho esto, Podemos considera que "se ha tomado la decisión más lógica para prevenir y tratar de frenar el avance de la enfermedad, que ya se encuentra en su segunda oleada".