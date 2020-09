Dan a conocer los galardones de la tercera edición del Premio de Investigación Colegio de Enfermería de Málaga

Así, han destacado la participación femenina, pues todas las investigaciones, salvo una, han sido presentadas por mujeres; así como la variedad de temáticas y el predominio de la investigación cualitativa.

La coordinadora de la presente edición de los Premios de Investigación y vicepresidenta del Colegio, Lucía Rojas, ha señalado que "muchas veces, pareciera que todo lo que no sea un ensayo clínico aleatorizado, no tiene validez. Parece que únicamente la investigación cuantitativa demuestra lo que realmente es válido en ciencias, pero las enfermeras nos manejamos enormemente en contextos que no son medibles con números".

En este sentido, justifica la importancia de reflejar en investigaciones científicas el valor que tienen las respuestas humanas a determinadas enfermedades, cómo afrontan los pacientes sus tratamientos y, en definitiva, la información que los enfermeros recogen mediante estudios cualitativos.

"Así es como nosotros nos movemos; el manejo de emociones y la experiencia del paciente son fundamentales y es positivo que esta realidad se vea reflejada en investigaciones", ha añadido Rojas.

La mejora en el ámbito de la investigación y su aplicación a la práctica clínica es uno de los retos prioritarios de la profesión enfermera como colectivo, han detallado en un comunicado.

"Estos premios buscan incentivar y premiar la labor científica y los resultados ya se empiezan a pulsar con trabajos excelentes; aunque sabemos que estamos ante un reto a medio y largo plazo", ha afirmado, por su parte, José Miguel Carrasco, presidente del Colegio de Enfermería de Málaga. Por el contexto actual de la pandemia de COVID-19, el acto público de entrega de los premios se pospone para más adelante.