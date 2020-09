Narciso Estellés (Cs) portarà la Senyera el 9 d'Octubre, encara que no eixirà de l'Ajuntament de València

Mitjançant un comunicat del grup municipal, Estellés ha assenyalat: "Encara que enguany la Real Senyera no eixirà al carrer per la situació sanitària, és un gran honor per a mi poder representar a tots els valencians en un dia tan especial.

"La Comunitat Valenciana travessa un moment difícil, igual que la resta d'Espanya, a causa de la crisi del COVID-19. Per açò, ara més que mai, és moment d'estar units i no hi ha dubte que junts sabrem tirar endavant amb força, com sempre hem fet", ha indicat.