A una semana de Eurovisión Junior, estos son los participantes que competirán contra Soleá en el festival infantil

Quedan apenas unos días para la celebración de la 18ª edición de Eurovisión Junior que, por segundo año consecutivo, se celebrará en Polonia tras la victoria de Viki Gabor en 2019. Con el paso de las semanas, los 12 países participantes han ido desvelando sus propuestas para el certamen de este año, del que también ha habido bajas de última hora como la de Armenia, que ha decidido finalmente no participar debido al conflicto armado que atraviesa el país.

España presentó en el mes de septiembre a su abanderada oficial, Soleá. La artista sevillana de 9 años presentó en el mes de octubre el videoclip de su canción Palante con la que aspira a conquistar el corazón de los países europeos. Este fue grabado entre Madrid y Sevilla y en él aparecen conocidas localizaciones de la capital andaluza.

El tema pop urbano fue muy bien acogido en redes y cuenta con un cuerpo de baile liderado por Vicky Gómez. La canción ha sido producida y compuesta por César G. Ross, Bruno Valverde y ASHA.

La candidatura, que quiere retrasmitir el optimismo y ánimo por el futuro que vendrá, puede funcionar muy bien en Europa aunque la joven andaluza no tendrá fácil superar a sus oponentes.

Las circunstancias generadas por la Covid-19 han hecho que la organización pidiese a los países participantes que preparasen un plató específico para grabar las actuaciones desde el propio país de origen para evitar los desplazamientos hasta la capital polaca. De esta manera, se buscaba evitar expones a los jóvenes artistas a un posible contagio.

Aunque algunos de los países participantes sí se han desplazado hasta Varsovia para grabar sus propuestas, no ha sido así en el caso de la representante española. Soleá grabó su actuación en el renovado Estudio 5 de Prado del Rey, dónde contó con la última tecnología para su interpretación.

No será hasta el día del concurso cuando podamos ver el resultado de la actuación de la representante. Sin embargo, la cadena pública ha compartido algunas imágenes de la artista en el plató de grabación en el Twitter de la corporación.

Para alzarse con el trofeo, Soleá deberá imponerse al resto de favoritos como Polonia, Francia o Países Bajos. A continuación te presentamos un poco más a los oponentes de nuestra representante y no olvides que a partir del viernes 27 de noviembre se podrá votar a través de la web del concurso, incluida a la candidatura española, puesto que en el certamen junior sí está permitido votar por tu propio país.

Susan Oseloff con 'Stronger With You' representará a Alemania

La representante alemana fue la primera artista confirmada para el certamen musical y ha sido seleccionada tras enfrentarse a una preselección inicial con 70 jóvenes artistas. Susan Oseloff, asentada en Berlín, lograba imponerse en el KiKA LIVE: Junior Eurovision Song Contest - Das Casting a los otros cinco candidatos a representar al país con su tema Stronger With You.

Esta es la primera vez que Alemania se presenta al certamen infantil y ha decidido que sea Susan Oseloff su primer representante con esta canción producida por Levent Geiger.

Oleksandr Balabanov con 'Vidkryvai (Abierto)' por Ucrania

Fue el segundo concursante anunciado para el festival de los junior. La cadena pública de su país dio la noticia después de que este lograse imponerse a otros diez jóvenes artistas en una votación mixta de público y jurado.

Nacido en Donetsk, el representante de Ucrania se trasladó con su familia a vivir a Kiev donde comenzó a formarse en música. Ahora, el joven artista se prepara con su canción Vidkryvai (Abierto) para la próxima edición de Eurovisión Junior.

Sofía Feskova con 'Moy Novy Den (Mi nuevo día)' por Rusia

Sofia Feskova fue elegida entre más 100 candidaturas en un proceso de selección que tuvo varias semifinales y una gran final con 11 aspirantes al triunfo. Finalmente una votación popular y un jurado profesional decidieron que fuera Feskova y su tema Moy Novy Den (Mi nuevo día) la representante del país.

La candidatura rusa llega con un mensaje esperanzador para esta nueva edición del certamen junior que se celebrará bajo circunstancias excepcionales que permitan garantizar la seguridad de todos los participantes.

Petar Aničić con 'Heartbeat' por Serbia

La cadena pública de Serbia, RTS anunció la elección del primer artista masculino para el certamen europeo de los junior. Un jurado profesional hizo que Petar Aničić se convirtiera en el elegido para abanderar al país con el tema Hearbeat.

El joven de 14 años empezó a hacer música con solo 4 años y solo con 6 comenzó a estudiarla en una prestigiosa escuela de Belgrado. Aničić participó en varios concursos musicales llegando a ganar varios de ellos.

Karakat Bashanova con 'Forever' por Kazajstán

Fruto de una preselección nacional en la que participaron 12 concursantes celebrada en el mes de septiembre, se conoció que Karakat Bashanova y su tema Forever conformarían la candidatura del país. Público y jurado profesional decidieron que fuera ella la tercera representante del país en el junior desde su debut en 2018.

Karakat empezó a cantar con solo 5 años y llega al certamen con una canción compuesta por Khamit Shangaliyev, compositor del tema de Kazajstán del año anterior que obtuvo el segundo puesto en la clasificación. Bashanova participó en The Voice of Children 2018 donde llegó a ser una de las finalistas.

Unity con 'Best Friends' por Países Bajos

Fueron elegidas a través de una preselección que se llevó a cabo en el Ahoy de Rotterdam, sede del próximo festival de Eurovisión. En ella compitieron solamente tres artistas de los cuatro que se esperaban, ya que algunos de ellos dieron positivo en coronavirus. En una decisión tomado entre un jurado profesional, otro infantil y los votos de la audiencia se decidió que Unity fuera el próximo representante.

Aunque el grupo femenino está formado por cuatro componentes, solo tres de ellas pudieron actuar en la preselección del país, ya que una de ellas dio positivo en Covid-19 y no puedo actuar junto a sus compañeras.

Alicja Tracz con 'I'll Be Standing' por Polonia

La anfitriona Polonia decidió en septiembre en una final a tres, que fuera Alicja Tracz quien tomara el relevo de Viki Gabor con la canción I'll Be Standing. En una decisión tomada a partes iguales por un jurado profesional y por la audiencia, Tracz recibió la puntuación máxima de ambos electores.

La pequeña de 10 años ha sido la representante del país en varios concursos internacionales y fue una de las finalistas de The Voice Kids Polonia. Su tema ha sido escrito y compuesto por Andrzej Gromala y Sara Chmiel-Gromala.

Chanel Monseigneur con 'Chasing Sunsets' por Malta

Elegida a través de una una preselección nacional llevada a cabo en septiembre en la que participaron 12 candidatos, Chanel Monseigneur se convirtió en la representante maltesa. Monseigneur, con su tema Chasing Sunsets, hará lo posible por alzarse con el triunfo el próximo domingo.

En un programa retrasmitido por TVM1 se presentaron las actuaciones pregrabadas de todos los participantes. Posteriormente, en una votación abierta durante varios días, un jurado profesional y la audiencia decidieron al ganador. Chanel Monseigneur, que lleva en la música desde los 3 años, concursará en Varsovia con su primer canción original Chasing Sunsets.

Arina Pehtereva con 'Aliens' por Bielorrusia

Mediante una elección interna ha decidido la BTRC bielorrusa a su representante para la nueva edición del certamen junior. Arina Pehtereva de 12 años con el tema Aliens ha sido finalmente la propuesta por la que se ha decantado la cadena.

Vinculada a la música desde muy pequeña, la intérprete comenzó a dar clase de canto a los 6 años. Ha participado en varios festivales alzándose con el triunfo en algunos de ellos. La joven ha pasado por formatos como The Voice Kids y ya había participado en varias ocasiones en la preselección del país para Eurovisión Junior.

Valentina con J'imagine por Francia

Francia seleccionó internamente un año más a su representante del certamen junior. Con Valentina y el tema J'Imagine presentado el pasado 16 de octubre el país vecino espera repetir el éxito que obtuvo el año anterior con Carla y su Bim Bam Toi que obtuvo el quinto puesto en la clasificación.

Valentina lleva años involucrada en el mundo de la música y hace dos se unió al grupo Kids United Nouvelle Génération con los que ha grabados ya dos álbumes. Además, la joven cuenta con una amplia legión de seguidores que admiran los dotes de la artista, parte como una de las favoritas al triunfo

Sandra Gadelia con 'You are not alone' por Georgia

Fue la última artista confirmada para el certamen junior. En una final a tres, la joven de 10 años logró imponerse a sus compañeros y estará en la próxima edición del certamen con la poderosa balada You are not alone.

Con un tema sobre el cuidado del medioambiente interpretado en inglés y georgiano, Gadelia intentará volver a llevarse el triunfo a Georgia, que es el país que mayor número de victorias en el junior tiene en su palmarés.

La candidatura española

Si no puedes esperar para conocer cómo será la propuesta española en el certamen, este mismo lunes RTVE ha publicado un minuto de los ensayos de Soleá. En el vídeo se puede apreciar una cuidada coreografía y unos llamativos efectos visuales que trasmiten la positividad y el buen rollo de la candidatura española.

Por su parte, Melani García, representante de España en 2019 y tercera clasificada, será la portavoz del jurado español y encargada en dar los 12 puntos de España. Tony Aguilar y Eva Mora volverán a ser los comentaristas de la retransmisión como ya lo hicieron en Eurovision: Shine a Light, que contarán también con la colaboración de Victor Escudero.