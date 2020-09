L'OCU obri delegació a València

20M EP

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha obert una delegació a València. A partir d'aquest dimecres, els socis en particular i els consumidors en general disposen d'un telèfon, el 900 813 549, on concertar cita per a atendre qualsevol consulta en matèria de consum en el carrer sant Josep de Calasanz 4 (porta 11), de 9 a 13 i de 16 a 18 hores.