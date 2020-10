El deepfake viral de Putin y Kim Jong-un en el que culpan a los estadounidenses de arruinar su propia democracia

La tecnología que permite los deepfake está cada vez más al alcance de la mano. La última muestra de ello son dos vídeos en los que el presidente ruso Vladimir Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un dicen a los estadounidenses que no necesitan la interferencia extranjera para arruinar su democracia y que son ellos mismos los que la están destrozando.

La iniciativa pretendía impactar a los ciudadanos de Estados Unidos e impulsarles a tener una actitud más participativa de cara a laselecciones de noviembre, por ejemplo ofrecerse como voluntarios para trabajar en los colegios electorales o verificar su registro de votantes. Se elaboró para publicarse durante el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, pero numerosos afiliados locales -MSNBC, CNN y Fox- lo rechazaron días antes del evento.

Detrás está RepresentUs, una organización sin ánimo de lucro contra la corrupción, y en los vídeos advierte de que no se trata de una declaración real, pero sí de una “amenaza real”.

“La democracia es algo frágil. Más frágil de lo que quieres creer. Si el proceso electoral falla, no hay democracia. Yo no tengo que hacer nada, vosotros os lo estáis haciendo a vosotros mismos”, dice seriamente mirando a cámara esta versión manipulada de Kim Jong-un.

Y añade: “La gente está dividida. Vuestros distritos electorales están manipulados. Lugares de votación están cerrando por lo que millones no pueden votar. No es difícil para una democracia colapsarse, todo lo que tienes que hacer es no hacer nada”. Con una sonrisa triunfal, como jactándose, termina su declaración el falso líder norcoreano.

Putin también lo dice alto y claro: “América, me culpas de interferir en tu democracia, pero no me hace falta, os lo estáis haciendo a vosotros mismos: los lugares de voto están cerrando, no sabéis en quién confiar, estáis divididos”. “Hay hilos de los que podemos tirar, pero no nos hace falta: estáis tirando de ellos por nosotros”, termina el deepfake del presidente ruso.

