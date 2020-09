Catalá (PP) dice tras el cese del gerente de EMT que Ribó "debe dar la cara" y que Grezzi no debe presidirla

"Si está agotada la gestión del gerente, la suya también", ha dicho Catalá en una comparecencia ante los medios de comunicación después de que Grezzi anunciara su decisión de prescindir de los servicios de García para iniciar una nueva etapa en la gestión de la EMT. Igualmente, la responsable 'popular' ha reclamado que el nuevo gerente se elija "con un proceso abierto y transparente" y ha rechazado que "se coloque a un amigo".

María José Catalá ha añadido que la destitución de Josep Enric García ha sido "una huida hacia adelante sin asumir las verdaderas responsabilidades políticas y de gestión" en la EMT, también a partir de la estafa de 4 millones de euros detectada el pasado año en sus arcas.

"El alcalde debe dar la cara porque está desacreditado. Lleva semanas defendiendo la gestión del gerente, y ahora lo cesa. Nunca he visto un cambio de criterio en tan pocas horas. Queremos que nos explique cómo hace unas horas defendía la gestión del gerente y hoy lo cesa fulminantemente", ha expuesto.

La responsable 'popular' ha insistido en solicitar también la salida de Grezzi de la EMT y ha exigido de nuevo al ejecutivo local que conforman Compromís y el PSPV que se le aparte de la presidencia porque "no debe estar ni un minuto más" en ella. A continuación, ha criticado que "nadie" haya "asumido responsabilidades políticas por el robo de 4 millones de euros de las cuentas del EMT durante un año".

Respecto a la elección de un nuevo gerente, Catalá ha insistido que se haga mediante "un proceso abierto y transparente, con pública concurrencia". "Debemos buscar al mejor profesional para gestionar la empresa pública de transportes", ha manifestado.

El grupo municipal del PP ha indicado que espera que el cese de García "no tenga coste para los valencianos". "Es una vergüenza que encima de la pésima gestión del gobierno -local- al frente de la EMT nos cueste más dinero este cese cuando podían habérselo ahorrado hace un año tras el robo de los 4 millones", ha apuntado el grupo, que ha agregado que "fueron Compromís y el PSOE quienes renovaron al gerente a los diez días" de la estafa "por cuatro años" y subiéndole "el sueldo".

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN URGENTE

María José Catalá ha dado a conocer también la decisión de su grupo de pedir la "convocatoria urgente" de un consejo de administración de la EMT "para dirimir las responsabilidades políticas sobre el robo" porque la comisión de investigación "creada para este fin no tiene credibilidad, actúa con opacidad y no es garantista de los derechos de los consejeros de la oposición -PP, Cs y Vox-".

La portavoz 'popular' ha añadido que al gerente "solo se le podían exigir responsabilidades por la gestión" y no las de carácter político. El PP ha avanzado que el orden del día para ese consejo de administración que solicita incluye "la entrega de la documentación solicitada que está pendiente para el dictamen sobre el robo, y que se dé cuenta de las causas del cese del gerente y sobre la determinación de la eventual indemnización en su caso y finiquito". Además, insta a convocar "un concurso abierto y público para la contratación de un nuevo director-gerente".

Respecto a las conclusiones de la comisión de investigación abierta en la EMT por el fraude, Catalá ha exigido que las negociaciones sobre el dictamen final y la fecha de cierre de este órgano "se hagan dentro del consejo de administración de la EMT con la máxima transparencia, con luz y taquígrafos y de forma pública".

La edil ha subrayado que esa comisión y sus conclusiones no se pueden cerrar sin que su grupo tenga "toda la documentación pendiente de entregar que puede estar relacionada con el robo". "Los consejeros del PP pedirán una certificación por escrito sobre la documentación que la concejal del PSPV, Elisa Valía, -presidenta de la comisión- y la gerencia de la EMT argumentan que no existe para no entregarla", ha avanzado.

CERRAR EN FALSO

"No se puede cerrar la comisión de investigación en falso como pretenden los socialistas, alegando que está desgastando al gobierno municipal, como dijo la portavoz del PSOE -Sandra Gómez-. El cierre y el dictamen final se deberían debatir públicamente en el seno del consejo de administración", ha insistido.

El PP reitera, asimismo, que en la comisión vuelvan a comparecer tanto el ya exgerente como la jefa de Gestión de la EMT "para conocer sus contradicciones entre lo que declararon y los nuevos informes de Caixabank que hemos conocido". "No es serio que el PSOE que subió el sueldo al gerente y le prolongó el contrato cuatro años ahora pretenda dar carpetazo a la comisión de investigación sin llegar al fondo de lo ocurrido", ha apuntado Catalá.