Vila-real commemora aquest dissabte els 88 anys de les 'Normes de Castelló' amb el lema 'Desconfina el valencià'

20M EP

Vila-real prendrà aquest dissabte el relleu del Grau en els actes commemoratius dels 88 anys de les 'Normes de Castelló', organitzats com cada any des del 2011 per la plataforma unitària Castelló per la Llengua.