Erkoreka dice que, si se cumplen los hitos establecidos en las ayudas a Gestamp, "no hay motivo para retirarlas"

En una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, Erkoreka se ha referido a la decisión de Gestamp de cerrar las empresas GTS y Matricerías Deusto, una medida que afectaría a 230 trabajadores.

Erkoreka ha manifestado que el seguimiento de las empresas se hace puntualmente por parte del Departamento de Promoción Económica del Gobierno vasco y se tiene un "conocimiento directo e inmediato" de la situación en la que se encuentran las empresas y sus dificultades "y, en este caso, no es una excepción".

Tras señalar que se está en una situación que "arranca de los problemas planteados por la pandemia", Erkoreka ha indicado, en relación a las subvenciones recibidas por Gestamp por parte del Gobierno vasco, que la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ya ha explicado que las ayudas recibidas han tenido que ver con los proyectos de I+D+i, "no tanto con el mantenimiento de la actividad productiva".

En este sentido, ha explicado que, en la medida en que los hitos establecidos en esas ayudas se vayan cumpliendo, de manera que "se vaya asegurando que la investigación comprometida se está desarrollando, no hay motivo objetivo para retirar esas ayudas". "En todo caso, lo que se paraliza es la actividad económica, pero no el motivo por el que se dio la ayuda, que es una línea de investigación para la automoción que tiene una validez más allá de lo que es el sistema productivo", ha añadido.

En relación a la situación en ITP, que también ha anunciado un ajuste de empleo, ha destacado que es una empresa relacionada con la aviación, un sector que ha tenido "un perjuicio inmediato" derivado de la pandemia, y la recuperación "está siendo lenta". "Veremos hasta qué punto esto se va a poder recuperar para que la actividad productiva relacionada con ese sector económico importantísimo y de futuro pueda mantenerse y recuperarse en su integridad", ha agregado.

Por otra parte, Erkoreka ha considerado que para dar respuesta a si habrá o no congelación salarial a los funcionarios vascos, una de las claves está en la reunión de esta tarde de la Comisión mixta del Concierto, donde se va a acordar el nivel de déficit que se va a autorizar a la administración vasca para poder operar en 2021, que será del 2,6% y la capacidad de endeudamiento que se situará en el 15,9%.

Erkoreka ha señalado que, en estas condiciones y con la previsión de ingresos que se está anticipando, se puede afrontar el presupuesto de 2021 en "términos razonables" como para poder "responder con eficacia" a los desafíos, "al sanitario primero y al económico después".

Cuestionado por la postura de ELA y LAB en el actual escenario, el vicelehendakari ha respondido que se ha tenido "un primer contacto" con estas organizaciones, que tienen "un planteamiento de no participar en la concertación ni en las mesas establecidas a ese respecto", pero ha precisado que han quedado "en no romper lazos, no romper la comunicación" y seguir "permanentemente" en contacto porque, aunque no participen formalmente en la mesa constituida", supone que están "interesados en conocer la evolución de la situación".

"Y, en su caso, en su momento para hacer aportaciones, por lo tanto, esa comunicación, ese compromiso de seguir en contacto no se va romper en ningún momento", ha añadido.