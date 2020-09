Coronavirus.- Los concejales del equipo de gobierno local dan negativo en las PCR tras el contagio del alcalde

A preguntas de los periodistas, en un acto con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, el concejal de Salud, Educación y Juventud de Granada, Carlos Ruiz Cosano, ha indicado que en el grupo del PP, del que forma parte, no había ningún positivo tras las PCR, apuntando a la existencia de dos casos más entre colaboradores de Salvador, de entre "un conjunto muy amplio de trabajadores" en Alcaldía, ha detallado.

Los índices epidemiológicos se están cumpliendo, y por eso, las instalaciones de la sede central del Ayuntamiento de Granada, en la céntrica Plaza del Carmen, se han abierto con normalidad este miércoles, tras permanecer cerradas este pasado martes, para tareas de limpieza y desinfección, tras conocerse el lunes el positivo del alcalde (sin síntomas) y del primer colaborador afectado.

Por su parte, Jesús Aguirre ha señalado que se considera brote si hay más de cuatro casos, y que, en cualquier caso, se siguen desarrollando los estudios de trazabilidad pertinentes, y, por tanto, la situación sigue "en estudio".

Solo los contactos más estrechos del alcalde habrán de guardar cuarentena preventiva, aunque hayan dado negativo. Fuentes consultadas por Europa Press en el equipo de gobierno han detallado que tampoco entre los ediles del grupo de Cs, del que forma parte el alcalde, ha habido ningún positivo más tras las PCR.

En una nota de prensa del Ayuntamiento al hilo de la reapertura de las instalaciones de la Plaza del Carmen, el concejal de Recursos Humanos, Organización y Servicios Generales de Granada, Francisco Fuentes, ha explicado que el Consistorio ha aplicado el "protocolo interno" que se aplica a cualquier instalación municipal cuando se detecta un positivo.

"En este caso, una vez detectado el positivo del alcalde y del colaborador, se aplicó de manera inmediata y con celeridad este protocolo. Se cerraron las instalaciones, el personal se marchó a casa y siguió teletrabajando y se procedió a la limpieza y desinfección de las mismas", ha concretado el edil popular.

"Los usuarios que ayer tenían cita se desviaron a otras oficinas municipales y aquellos que no tenían un trámite urgente están siendo atendidos" este miércoles, ha agregado Francisco Fuentes.

Tras incidir en que el Ayuntamiento ha recuperado "la normalidad de incorporación del personal y de atención al público", Fuentes ha resaltado que "sólo están en casa, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, aquellos que han sido contacto directo o tienen contacto directo con las personas que han dado positivo".

PCR EN LA DIRECCIÓN DEL PP

Asimismo, tras la reunión que mantuvieron en el Ayuntamiento el pasado lunes con Luis Salvador, tanto el presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, y el secretario general de la formación en la provincia, Jorge Saavedra, decidieron suspender su agenda pública por responsabilidad, al igual que el portavoz popular en el Consistorio, César Díaz, también presente en el encuentro.

Fuentes del PP han informado en la mañana de este miércoles que Saavedra había dado negativo en la prueba PCR a la que se ha sometido, mientras que Rodríguez permanecía a la espera de resultado, si bien "no son consideradas personas de contacto directo" y no han estado "en el listado de los rastreadores". No obstante, mantienen suspendida su agenda pública esta semana.

EL PSOE PIDE DATOS

Por su parte, el grupo municipal socialista ha registrado un escrito pidiendo información sobre "qué medidas está tomando el equipo de gobierno ante el foco generado en la Alcaldía", y "en qué momento, día y hora" tuvo conocimiento del primer positivo en dependencias municipales.

El escrito, firmado por la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento Raquel Ruz, pide también la hora en que Salvador se sometió a la prueba PCR, cuántas personas están en cuarentena, y cuántas van a ser sometidas a test "para descartar contagios". También se interesa por las medidas que se van a tomar en los grupos municipales que han tenido contacto con los afectados.