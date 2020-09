Así son los vídeos de otros rituales del sapo bufo realizados por Nacho Vidal en los que ejerce de chamán

Fue en julio de 2019 cuando Nacho Vidal participó en un ritual en el que el fotógrafo José Luis Abad falleció por fumar el veneno del sapo bufo. El actor porno está siendo investigado por un supuesto homicidio imprudente después de que la hermana del fallecido encontrara un vídeo en el móvil de la víctima. Sin embargo, el intérprete aseguró que él no ejerció de chamán en esta celebración, aunque se han visto imágenes de otros rituales en los que sí lo hizo.

Al parecer, varios vídeos de más de 20 minutos fueron subidos a YouTube y, en ellos, se ve al exconcursante de Supervivientes ejerciendo de chamán en otros rituales. Aun así, tal y como declaró en el interrogatorio y en una entrevista reciente, el día en el que falleció el fotógrafo él no hizo de chamán, al contrario de lo que siguen opinando las autoridades.

El programa de Ana Rosa tuvo acceso a estas imágenes en las que se ven a otras personas fumando el veneno del sapo bufo, en teoría tras ponerse en contacto con Nacho Vidal.

De hecho, el actor porno ya habló hace años de sus experiencias con este alucinógeno y alabó sus propiedades para combatir las adicciones a las drogas: "He estado toda mi vida con los ojos cerrados y de repente me he fumado un sapo y los he abierto".

Además, parece que José Luis Abad y Nacho Vidal no tenían ninguna relación, más allá de conocer a una persona en común, y el ritual en el que el fotógrafo de moda perdió la vida se habría realizado por un beneficio económico.