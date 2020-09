Cs adverteix el Botànic que no negociar els pressupostos seria la seua "primera traïció"

20M EP

El líder de Cs a la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha avisat aquest dimecres als partits del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) que no negociar els pressupostos de la Generalitat per al 2021 seria "una primera traïció", a més d'exigir que prenguen el pacte de reconstrucció com a "plantilla".