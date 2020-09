Roberto Leal, cien días y casi dos millones de espectadores: "La emoción de El Rosco sólo la tiene 'Pasapalabra'"

Cien días es el plazo que se suele dar a los nuevos gobiernos antes de empezar a valorar su gestión. Cien días son los que hace este jueves Pasapalabra en su etapa en Antena 3 y con Roberto Leal como su presentador. Así que es una buena marca de tiempo para valorar cómo está funcionando este formato, que lleva 20 años en las pantallas de medio mundo.

"Lo tiene todo", presume Roberto Leal sobre el formato que conduce y enumera: "Es entretenimiento cultural, es familiar y se puede sentar cualquiera a verlo, es muy participativo, que creo que es clave, y enseña una cara muy interesante de gente joven y muy preparada que pasa por el programa y que demuestran que tenemos a gente muy lista a nuestro alrededor", destaca.

La conexión del concurso con la audiencia de Antena 3 es clara: Pasapalabra cierra septiembre con un 18,5% de cuota de pantalla y una media de 1.907.000 espectadores. Este resultado supone el mejor dato mensual de su reciente historia en Antena 3 y un crecimiento de 1,7 puntos respecto a su estreno en mayo de este mismo año. Así, se consolida como líder de su franja durante dos meses consecutivos, en agosto y septiembre.

"Mirar la audiencia es parte de tu oficio. No podría negarlo", confiesa Leal, al que estos 100 días se le han "pasado muy pronto". "Todos los días me levanto a desayunar y una de mis rutinas es mirar las audiencias. No me cambia el humor o trato que no me cambie el humor el dato de audiencia, pero afortunadamente en este tiempo están siendo datos muy buenos y el equipo está muy contento", explica el presentador de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Y eso que Leal tuvo que pasar una dura prueba a las pocas semanas de haber empezado, cuando dio positivo en un test de coronavirus. "Se me hizo muy largo. Al final fueron unos 21 días desde que di el positivo y los que estuve en casa", explica Leal, cuyos síntomas "fueron muy leves" y sólo tuvo "tres primeros síntomas raros".

"Por suerte" -celebra el presentador- "tenía suficientes programas grabados para tener un colchón, pero es cierto que cuando ya di dos veces negativos ya pude volver al trabajo". Leal tuvo que ser sustituido durante dos entregas del concurso por su compañero de cadena Manel Fuentes.

Para el presentador, el premio de estos 100 días han sido las relaciones sociales. "Mi mayor alegría es haber conocido a gente a la que realmente admiraba y a muchísimos artistas y autores de nuestra música, nuestro cine, series, escritores…", explica, pues en cada programa dos personas conocidas hacen de ayudantes de los concursantes que se juegan el bote en El Rosco.

Una prueba final que ha mantenido una media de un 21,5% de cuota de pantalla y 2.443.000 espectadores, logrando mantenerse como líder de su franja.

Es tarea de Roberto Leal la de leer a toda velocidad las definiciones de El Rosco, pero también de supervisar el resto de pruebas, llenas de palabras, significados y acepciones. "He ganado vocabulario sí, pero esto es como en los exámenes. Como después no lo utilizo de forma frecuente lo voy perdiendo", expone.

Si embargo "sí que tengo en mi cabeza la definición de alguna palabra complicada que si puedo, a las primeras de cambio, la colocaré en alguna conversación para que mis colegas y mis amigos digan: ya está aquí el de Pasapalabra", bromea el presentador.