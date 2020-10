Los fondos de la UE vuelven a la mesa: el Consejo Europeo se reúne y Sánchez pedirá celeridad con las ayudas

"Europa es grande, pero todavía no lo sabe". Esta frase de Charles Michel dibuja el camino a seguir por parte de la UE durante los próximos años. De momento, paso a paso. El primero, una nueva reunión del Consejo Europeo que empieza este jueves y en la que volverán a estar sobre la mesa los fondos de recuperación. Y España tiene prisa. Este encuentro entre los 27 es el primero desde que en julio se aprobase el plan de recuperación tras cuatro días interminables de conversaciones. La cumbre estaba prevista para la semana pasada, pero el positivo por coronavirus de un miembro de seguridad del presidente obligó a aplazarla.

El presidente Michel quiso ser heroico en los días previos. Parafraseó a Paul-Henri Spaak, considerado uno de los "padres de Europa", quien aseguraba que en ese territorio hay sólo "dos tipos de Estados: los pequeños y los que todavía no saben que lo son". En cambio, Pedro Sánchez es más pragmático: quiere que los 140.000 millones de euros que corresponden a España lleguen lo más pronto posible. Eso sí, hay algunos escollos que superar y deberes que hacer.

Fuentes comunitarias consultadas por 20minutos explican que "no hay que pensar que en julio ya se quedó todo hecho". Nada más lejos de la realidad. Es más, estos días se negocia la entrega de las ayudas, el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y las peticiones sobre el Estado de Derecho. Todo a la vez. "Es un único paquete y va a costar aprobarlo", sobre todo por la tercera pata. Busca que sobre todo Hungría corrija sus deficiencias en cuanto al sistema judicial, por ejemplo. Pero Viktor Orbán no está por la labor, y podría usar esto como "un chantaje". Sin acuerdo en ese aspecto, no hay fondos europeos.

De todos modos, esta será la última cumbre antes de que España -y otros países- presenten a Bruselas por una parte el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y por otra el programa de reformas para acceder a esos 140.000 millones. Nadia Calviño se ha puesto como fecha límite el 15 de octubre. A partir de ahí se verán los escenarios que se abren. Sánchez tiene claro, como ha repetido en los últimos días, que el dinero "debería llegar lo antes posible". Así lo dijo en sus encuentros con Ursula von der Leyen y David Sassoli en la capital belga hace dos semanas.

¿Y la UE tiene más retos por delante? Sí. Tendrá que estudiar de nuevo las relaciones con EE UU y China, con quienes la UE quiere "seguir siendo un aliado sólido y leal" y espera "que sea recíproco", de cara a enfrentar desafíos "como el cambio climático o la pandemia de coronavirus", según palabras del propio Michel.

No huirán los líderes tampoco de la 'guerra' abierta entre Turquía y Grecia en el Mediterráneo, ni de la situación en Bielorrusia. "Al este, la extensión natural e inofensiva del espacio democrático europeo fue brutalmente detenido por Rusia en Ucrania. Rusia apreció un gran peligro geopolítico allí", dijo sobre las fronteras de la UE Michel, quien agregó que "aunque el contexto es diferente, los acontecimientos de Bielorrusia vuelven a poner de relieve el desafío en las fronteras orientales de Europa". Sobre Turquía y Grecia, además, el Consejo avisó de que la relación de la UE con Ankara está "sometida a una dura prueba".

También tomó la palabra Angela Merkel. La canciller alemana -que ocupa la presidencia de turno del Consejo- recalcó la necesidad de reformar de manera urgente la política europea de asilo, algo que también se tratará en la reunión entre los 27. Según Merkel, se trata de un problema complicado que mantendrá a Europa ocupada "durante las próximas décadas", por lo que se ha mostrado agradecida por las propuestas de reforma hechas por la Comisión Europea.

"Si no encontramos un terreno común entre los estados miembros de la Unión Europea sobre la cuestión de la migración a largo plazo, supondrá una pesada carga para la capacidad de actuación de Europa", ha prevenido Merkel, incidiendo en que los gobiernos de los estados miembro han sido incapaces de acordar una línea común durante años al respecto.

La semana pasada, la Comisión Europea presentó una propuesta para una nueva política de asilo y migración que pretende aliviar la carga de países como Italia y Grecia, particularmente en la repatriación de personas sin derecho de residencia. A su vez, la institución liderada por la alemana Ursula von der Leyen quiere que todos los estados de la UE hagan su contribución a la política de migración. Con ese fin, los países que no deseen admitir a los migrantes deberán garantizar, entre otras cosas, la repatriación de los solicitantes de asilo rechazados.