Educación inicia la próxima semana el trámite para un nuevo decreto de escolarización

Uruñuela ha contestado una interpelación del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, quien le ha acusado de tener "esa cara oculta, tenebrosa" y le ha reprochado su gestión.

Garrido ha creído que "bajo una apariencia de hombre acogedor" en Uruñuela "se esconden inquietantes intenciones estatistas e intervencionistas". También le ha reprochado "no olvidar el objetivo de cumplir el acuerdo con IU y Podemos", que es lo que "va a impregnar su acción".

Le ha dicho que no ha tenido "ni una mala palabra ni una buena acción" y ha afirmado que "los sectores más extremistas se alegraron de su nombramiento".

Ha criticado, también, que "se perdió todo el verano en preparar adecuadamente el comienzo de curso", porque "se primaron los líos internos".

Le ha preguntado si son los hijos de sus padres; si tienen éstos derecho a llevar a sus hijos a los centros que respondan a su ideario; y hasta donde llega la autonomía de los centros.

Uruñuela ha creído estar en el Día de la Marmota, y le ha replicado a Garrido: "Sigo teniendo los mismos principios". También le ha invitado a leer el Plan de Contingencia.

"Optamos que la presencialidad es una de las cosas básicas en la educación obligatoria hasta, al menos, los dieciséis años, porque es una evidencia consensuada por la psicología y la pedagogía", ha explicado.

Ha señalado que existe un acumulado de 253 casos de COVID sobre 50.000 alumnos, por lo que ha entendido que no lo estarán haciendo "tan mal". Actualmente, ha añadido, hay ocho casos en Infantil y seis en Primaria. Y hay confinadas ocho aulas en Infantil y otras tantas en Primaria.

Ha insistido en que no se van a hacer pruebas con carácter masivo a los profesores, porque el criterio es "que no valen para nada, porque te dicen que hoy no son contagiosos, pero por la tarde pueden contagiarse"; así que "se está haciendo cuando hay que aislar a los que están en el origen".

Ha explicado que "hay libre creación de centros"; y se ha preguntado dónde dice en la Constitución y la LOE que, en virtud de la libertad de elección de padres, se deban también "financiar y hacer gratuitos" todos los centros.

Ha indicado que uno de las principios de la escuela es formar ciudadanos y ciudadanas. "Nosotros tenemos que preparar personas en el respeto y la solidaridad, eso es fundamental, y eso sí vamos a impulsar".

Ha afirmado que quiere "contar con la enseñanza concertada", pero le ha pedido "coherencia". "No puede ser que cuando me interesa soy centro sostenido y cuando quiero soy privado", ha dicho.