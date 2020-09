Pleyel, Old Coin y Ruto Neón disputarán este viernes la final del CreaMurcia Pop Rock

El evento ha sido presentado este miércoles por el alcalde de Murcia, José Ballesta, junto a la concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, Rebeca Pérez.

Ballesta ha indicado que el Certamen CreaMurcia, que este año celebra su XXVIII edición, "se ha consolidado como una plataforma nacional para el talento murciano, un trampolín que ha impulsado a artistas como Rozalén, Second o Diego Cantero, de Funambulista".

Al concurso se presentaron en esta última edición 43 bandas. Aarón Sáez, de Varry Brava, Alondra Bentley, Muerdo y Jamones con Tacones son otras de las bandas que también han pasado por el certamen a lo largo de sus 28 años.

En concreto, la final comenzará a las 20.00 horas con el concierto de Pleyel, al que seguirá, a las 21.00, el de Old Coin. El turno de Ruto Neón será a las 22.00 horas. La votación del jurado tendrá lugar media hora más tarde, a las 22.30 horas, y el anuncio de resultados a las 23.00.

Los grupos actuarán en el auditorio Murcia Parque, donde se disputarán los premios establecidos en la normativa de convocatoria: el primer premio, dotado con 2.000 euros; el segundo, con 1.000 euros, y el tercero, con 500 euros.

Cada grupo actuará durante 30 minutos, con una pausa también de 30 minutos entre cada banda, para proceder a la limpieza y desinfección de los materiales técnicos, escenarios y sillas que se desocupen.

El jurado está presidido por la concejala Rebeca Pérez y compuesto por Ángel Hernández Sopena, Juan Antonio Fructuoso Ros, Alberto Belando López, Rocío Ramos Meseguer y Juan Albaladejo García, como secretario.

Cabe destacar que los 43 grupos que se presentaron a esta convocatoria pudieron grabar maquetas en un estudio especializado.

Además de Pop Rock, el certamen se está desarrollando en más de una decena de disciplinas, como son Artes Plásticas, Artes Visuales, Artes Escénicas, Cortos, Cómic, Diseño de Moda, Diseño Gráfico, Fotografía, Gastronomía, Literatura, Música Canción de Autor y Otras Tendencias.

SOBRE LOS FINALISTAS

Pleyel es una banda de rock murciana de influencias diversas que van desde el sonido más clásico de Bruce Springsteen hasta el espíritu creativo y rompedor de Jack White o Queens of the Stone Age. Hace dos años, la banda publicó su primer EP, un trabajo completamente autoeditado.

Actualmente, compaginan el trabajo en nuevos temas con los conciertos en directo dentro y fuera de la Región. Sus músicos son Chechu Díez, guitarra y voz, Jaime Cano, batería, Eduardo Meseguer, bajo, y Omali García, teclados

Por su parte, Old Coin nació en 2012, de la unión de cinco jóvenes de entre 15 y 17 años que compartían una gran pasión por la música y la composición.

Desde entonces han llevado hacia delante sus estudios, algunos de ellos de conservatorio, y el grupo de forma paralela, centrándose en la composición propia y combinando sus muy diversos estilos personales, desde la música clásica hasta el metal progresivo.

En 2017 publicaron su primer EP, 'El bar de los sueños', y su primer videoclip, 'La canción de los Poetas Muertos'. En 2018 publicaron su single 'Lluvia de abril', y siguen produciendo un nuevo álbum.

Los componentes son Alejandro Pelegrin Lax, batería, Daniel Osiewala Jiménez, teclados y voz, Germán Pujante Beteta, voz, Ramón Romero Hernández, bajo, y Samuel Sánchez Frutos, guitarra.

Asimismo, Ruto Neón, con un solo tema publicado, 'The Way You Make Me Feel', se junta con cuatro músicos de referencia murcianos para llevar su proyecto al directo. Produciendo su primer EP junto a Brian Hunt, se prevé su salida para después de verano.

El proyecto no hace diferencia entre cantar en inglés y en español, y se inspira en bandas como Tame Impala o Mac Demarco.

En este caso, los componentes son Bruno Laencina, voz, Salvador Susarte Campuzano, bajo, José Antonio García Fernández, batería, y Daniel Osiewala Jiménez, teclados.