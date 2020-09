Vox agradece a Barbón que responda en castellano a la diputada de Podemos que intervino en llingua

Los representantes de Vox en la Junta General han acusado este miércoles a Podemos de excluir a los miles de asturianos a los que representa Vox al intervenir en llingua en la pregunta al Presidente, a sabiendas de que ambos parlamentarios han trasladado, en repetidas ocasiones, que no entienden "íntegramente" las intervenciones en llingua.

"Pese a que el propio presidente del Principado intervino en español a la pregunta de Podemos, la diputada de Podemos mantuvo su intervención en llingua, y el Presidente siguió su intervención en castellano. Esa es su oficialidad amable, una mera imposición, que no respeta las mínimas reglas de la educación de contestar a alguien en la misma lengua en la que te responden", incide Blanco.

Para Blanco la decisión de intervenir hoy "en un dialecto que no entendemos en su totalidad confirma lo que desde Vox lleva denunciando, y es que para Podemos no existe la oficialidad amable, no existe siquiera un mínimo respeto para con los que dicen no entender la llingua, una oficialidad "impuesta", tal y como nos han demostrado hoy en el parlamento.

Y entiende que el derecho de Podemos a hablarlo está por encima del derecho de todos los asturianos y de todos los ciudadanos a entender lo que dicen.

Los diputados de Vox, que han decidido "abandonar el hemiciclo para no interrumpir el pleno, afirman que la "oficialidad amable que han intentado vender es un cuento que hoy ha saltado por los aires en la junta", señalan los diputados.

"La oficialidad amable de Podemos es que ellos hablan lo que quieran y tú te apañas. No es que no sea algo aceptable oficialmente, es que no es aceptable en términos de una mínima educación y así lo han demostrado hoy ante todos los asturianos", concluyen los diputados.