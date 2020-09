Coronavirus.- Bonig i Cantó demanen anar "tots a l'una" i fugir del partidisme després de l'acord del Govern amb Madrid

En sengles rodes de premsa, tots dos han destacat l'aplicació de criteris homogenis per a tota Espanya després de les negociacions entre el Govern central i l'Executiu d'Isabel Díaz Ayuso. Fruit d'aquest acord, el Ministeri de Sanitat proposarà aquest dimecres a les comunitats autònomes restringir entrades i eixides de les persones que visquen en municipis amb més de 500 casos per 100.000 persones.

Bonig ha assegurat que li pareix una bona mesura si tira endavant, en fixar uns criteris tècnics "dins de les diferències de cada territori". Uns mínims que ha demanat que servisquen per a tot el país "a partir dels quals confinar o establir restriccions". "Açò requereix de col·laboració mútua, no és el mateix Madrid que Astúries", ha remarcat.

Per a evitar criteris discriminatoris, la 'popular' ha cridat a anar tots a l'una i abordar les diferències en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS). També ha advocat per estudiar la situació de municipis valencians com Morella (Castelló), "dels quals tenen més afectats" en el còmput poblacional, però "sense acarnissar-nos".

Cantó, en la mateixa línia, ha sostingut que "no és que el Govern pacte amb Madrid, perquè això recordaria al 'Madrid ens roba'", sinó que s'apliquen els mateixos criteris per a tothom, "igualtat siga la comunitat que siga i governe qui governe". Ha lamentat així que s'haja parlat molt de la capital d'Espanya "quan hi havia llocs en pitjor situació, curiosament governats pel PSOE, com Castella-la Manxa o Navarra".

Amb tot, el nou coordinador de Cs a la Comunitat Valenciana ha defès que l'essencial és "fugir de tota sospita de partidisme i estar tranquils que el Govern ens tractarà igual votem el que votem".