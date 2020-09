Grezzi destitueix el gerent de l'EMT per a "iniciar una nova etapa en la gestió"

L'edil ha recalcat, en una compareixença davant els mitjans de comunicació, que es tracta d'una decisió "molt dolorosa" per a ell i "llargament pensada". "És la millor decisió per a l'empresa i per al propi Josep Enric, una persona de la meua absoluta confiança", ha asseverat Grezzi, que ha posat en valor el seu treball al capdavant de l'EMT.

El regidor ha considerat que "ha arribat el moment de començar un nou camí en l'EMT", al mateix temps que ha assegurat -en ser preguntat per què ha canviat en les últimes hores per a adoptar aquesta mesura- que "no té res a veure ni amb la comissió d'investigació" que analitza el frau de 4 milions d'euros que va patir l'EMT ni amb les conclusions de la mateixa, les quals està previst que es coneguen en breu.

Giuseppe Grezzi ha incidit en la tasca que ha realitzat el gerent durant cinc anys: "Va agafar una EMT amb amenaça de privatització, que no comprava autobusos, amb una plantilla envellida i desmotivada. En cinc anys ha canviat la tendència i ara l'EMT és capdavantera a València i a tot l'Estat", ha defès.