ZeC confía en que la derecha rectifique y no rechace nombrar Hijo Predilecto a Fernando Simón

Santisteve ha avanzado que en la Junta de Portavoces extraordinaria de este jueves intentará "reconducir" al Gobierno municipal de coalición PP-Ciudadanos para que "no preste tanta atención a la ultraderecha de Vox sino que se siga el consenso de siempre" en este acto institucional.

En rueda de prensa, ha indicado que en "siempre" ha habido libertad "absoluta" a cada grupo para presentar sus propuestas. "No vivimos en una dictadura en la que el poder selecciona a los que merecen o no las distinciones. La pluralidad es un rasgo de la sociedad y los grupos municipales tienen que ser respetados al expresarla".

A juicio de Santisteve, esta negativa de los grupos de la derecha a conceder el título a Fernando Simón es un "tema grave" aunque ha reconocido que "son más problemáticos otros asuntos" que se viven en la ciudad como el acceso a la vivienda o la "desatención" a la cultura.

No obstante, ha dejado claro que "no se puede obviar la bofetada a la Constitución sobre el pluralismo político". Ha abundado en que el rechazo a la propuesta de Fernando Simón "tiene que estar motivada y razonada y su currículum cualquier otro no lo puede superar".

El portavoz de ZeC le ha pedido al alcalde, Jorge Azcón, que sea congruente cuando habla del diálogo porque "dice una cosa y hace la contraria y eso lo hace muy poco creíble".

Santisteve, quien este martes telefoneó a Fernando Simón, ha lamentado que la "derecha le ataca de forma encarnizada matando al mensajero cuando es un simple portavoz". "Le ha pasado de todo y para él es una cosa más qué va a decir", ha dicho sobre la respuesta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, a esta polémica en el Ayuntamiento de Zaragoza.